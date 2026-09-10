Армия РФ / © Associated Press

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Бывшие военные западные спецподразделения могли привлекать к подготовке российских граждан и действующих военнослужащих в частных тренировочных лагерях в Европе. Часть этих людей впоследствии могла участвовать в войне против Украины.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на разведывательный документ, подготовленный для австралийской секретной разведывательной службы SIS.

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По данным издания, оценку проводили для разведывательных структур альянса «Пять глаз». В документе якобы с «высокой степенью уверенности» говорится, что западных военных ветеранов вербовали в качестве инструкторов для россиян.

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Служебная записка основывается на разговорах с двумя бывшими военными австралийского спецназа и действующим резервистом. Они утверждают, что получали предложения работать инструкторами в тренировочных центрах в Болгарии и Сербии, где среди клиентов якобы находились граждане России.

Что известно о лагере в Болгарии

Отдельное внимание в документе уделяется тренировочному центру Alfa-Metal в Медждене на севере Болгарии.

В записке утверждается, что среди инструкторов центра были бывшие представители британской SAS, австралийского полка коммандос, американских правоохранительных органов и спецподразделений ВМС США.

Alfa-Metal предлагает, в частности, подготовку спецназовцев и углубленные курсы снайпера. Стоимость отдельных программ составляет около 4 тысяч евро с человека. Их рекламируют для будущих сотрудников частных военных компаний, телохранителей и специалистов корпоративной безопасности.

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По данным служебной записки, после начала полномасштабного вторжения России в Украину частные тренировочные лагеря в Европе якобы продолжали принимать граждан РФ, в том числе на курсы по продвинутой тактике ближнего боя.

Опрошенные ветераны заявили, что россияне могли проходить подготовку в болгарском центре, по меньшей мере, до 2025 года.

На сайте Alfa-Metal также размещали изображения с символикой SAS, а около шести месяцев назад компания публиковала в LinkedIn вакансию для инструктора с опытом службы в британском спецподразделении.

В то же время сама компания категорически отрицает эти утверждения.

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Представители Alfa-Metal заявили The Telegraph, что после начала полномасштабной войны не тренировали граждан России и никогда не нанимали бывших военных SAS для их подготовки.

Возможны связи с российской компанией

The Telegraph также обращает внимание на возможные связи Alfa-Metal с российской частной охранной компанией Alfa Region, базирующейся в Санкт-Петербурге.

В материалах Alfa Region ранее рекламировали тренировочные курсы с участием инструкторов с опытом службы в спецподразделениях и полиции Болгарии, США, России, Греции, Израиля и Украины.

Alfa-Metal опровергла любую корпоративную связь с российской компанией.

В то же время, после того, как журналисты указали на страницу сайта Alfa-Metal, где упоминалось «партнерское соглашение» с Alfa Region, представители центра признали наличие «исторических профессиональных контактов» и заявили, что проверят старые маркетинговые материалы.

Австралийская разведка изучает информацию

По данным The Telegraph, австралийская SIS проверяет информацию из служебной записки. Результаты расследования могут передать Великобритании и США через систему обмена разведывательными данными «Пять глаз».

В Великобритании и Австралии бывшим военным спецподразделениям запрещено использовать полученную во время службы подготовку для помощи иностранному государству в случаях, предусмотренных законодательством.

В то же время The Telegraph отмечает, что не смогла независимо подтвердить утверждения, изложенные в разведывательной записке.

Несколько источников в SAS также заявили изданию, что им ничего не известно о ветеранах подразделения, которые могли бы тренировать россиян.

Один из высокопоставленных собеседников отметил, что сообщество ветеранов SAS относительно невелико и подобные случаи вряд ли остались бы незамеченными. Он также обратил внимание на то, что люди нередко заявляют о службе в элитном подразделении.

Бывший штаб-сержант 22-го полка SAS Фил Кэмпион заявил, что подготовка военных, которые могут воевать против западных союзников, была бы «неэтичной».

В Министерстве обороны Великобритании комментировать информацию о деятельности спецподразделений или разведки отказались, отметив, что британское законодательство предусматривает механизмы для противодействия враждебной деятельности со стороны иностранных государств.

Напомним, Россия может дополнительно мобилизовать около 600 тысяч человек в течение двух лет. По оценке ГУР, мобилизация может активизироваться после выборов в Госдуму, которые пройдут в конце сентября.

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