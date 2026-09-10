Право на отсрочку нужно подтвердить: в ТЦК обратились к украинцам с важным предупреждением

Отсрочка / © ТСН.ua

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Наличие трех или более детей младше 18 лет является основанием для получения отсрочки от мобилизации в Украине, однако это право необходимо обязательно подтвердить документально.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП в Facebook.

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В ведомстве подчеркивают, что военнообязанные граждане должны актуализировать свои военно-учетные данные и предоставить подтверждение права на отсрочку.

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Что нужно подтвердить:

отцовство по каждому ребенку;

наличие трех и более детей младше 18 лет;

в определенных законодательством случаях факт пребывания детей на иждивении.

Требования к перечню документов определены постановлением Кабинета Министров №560 и Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Где можно обновить данные

Обновить военно-учетную информацию можно несколькими способами:

Через приложение «Резерв+» — для электронного обновления доступных учетных данных.

Через ЦНАП — в предусмотренных законодательством случаях.

Непосредственно в ТЦК и СП, если необходимо подать документы, отсутствуют в государственных реестрах, в частности для оформления отсрочки.

В ТЦК подчеркнули, что именно их органы проверяют основания и оформляют отсрочку. В то же время, законодательство также предусматривает возможность его автоматического оформления через Единый государственный реестр на основе данных из других государственных баз.

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Главное условие реализации права на отсрочку — своевременно предоставленные и актуальные подтверждающие документы.

Мобилизация в Украине — последние новости

Ранее мы писали о том, что выезд за границу в 18 лет не защищает от мобилизации, поскольку есть важный нюанс. По словам юриста Владислава Дерия, сама отметка о военной подготовке или статусе резервиста не мешает уехать за границу. Главное — категория учета: если 18-летний парень указан как военнообязанный, а не призывник, его могут мобилизовать на общих основаниях.

Напомним, во время мобилизации в Украине глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что немецкие власти готовы помочь Украине идентифицировать находящихся сейчас в Германии украинских мужчин. По словам главы МИД Германии, собрать данные об украинцах призывного возраста могут помочь сведения, например, из баз о выплатах социальной помощи, с баз, где содержится информация о видах жительства украинцев.

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