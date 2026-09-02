Мобилизация в Украине: учителю отказали в отсрочке из-за образования — что известно

Учитель математики выиграл суд по отсрочке от мобилизации / © pixabay.com

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Черкасский окружной административный суд отменил отказ в предоставлении отсрочки от мобилизации мужчине, работающему учителем математики. Комиссия отказала ему из-за якобы несоответствия образования занимаемой должности, однако суд установил, что такое требование не предусмотрено порядком подтверждения права педагогических работников на отсрочку.

Об этом говорится в решении суда по делу №580/6570/26, передает «Судебно-юридическая газета».

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Почему учителю не дали отсрочку

Мужчина с 10 февраля 2026 года работал по основному месту работы в Опорном учебном заведении «Новодмитровский лицей» Новодмитровского сельского совета Золотоношского района Черкасской области.

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Его назначили учителем математики на 0,83 тарифной ставки.

8 июня педагог через портал Действие подал документы для оформления отсрочки от призыва во время мобилизации. Однако 12 июня комиссия приняла решение об отказе.

Причину сформулировали так: образование не соответствует занимаемой должности.

Мужчина не согласился с таким решением и обратился в административный суд. Он потребовал отменить отказ, предоставить ему отсрочку и внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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При рассмотрении дела ответчик также заявил, что после нового заявления от 26 июня комиссия якобы уже предоставила мужу отсрочку 1 июля. В то же время документальное подтверждение этому суду не предоставили.

Что решил суд

Суд обратил внимание на положения статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановления Кабмина №560, регулирующего процедуру призыва во время мобилизации.

В частности, для педагогических работников учреждений общего среднего образования документом, подтверждающим право на отсрочку, является справка учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки.

При этом в перечне документов, определенном Порядком №560, нет отдельного требования подтверждать соответствие полученного образования должности педагога.

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По этому делу учебное заведение подтвердило, что мужчина работает учителем математики по основному месту работы на 0,83 ставки.

Поэтому суд пришел к выводу, что комиссия безосновательно отказала ему в отсрочке именно из-за образования.

Суд обязал предоставить отсрочку

Черкасский окружной административный суд не ограничился отменой решения комиссии. Суд признал отказ противоправным и обязал ответчика предоставить мужу отсрочку от призыва во время мобилизации.

Также орган должен внести информацию об отсрочке в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Суд пояснил, что такой способ защиты необходим для реального восстановления нарушенного права. Если все предусмотренные законом условия исполнены, орган власти не может повторно оставлять вопрос без решения или заставлять человека снова обращаться в суд.

В результате иск был удовлетворен полностью. Кроме того, с ответчика в пользу истца взыскали 1 331,20 грн судебного сбора.

Напомним, в Украине холостым мужчинам хотят дать отсрочку от мобилизации. Такая новая петиция была подана на днях. Автор петиции считает, что это может помочь снизить демографические потери в Украине.

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