Подорожают ли в Украине продукты: когда это может произойти и что, напротив, даже подешевеет

Эксперты объяснили, чего ожидать от цен на продукты / © pixabay.com

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Экономические эксперты разошлись в оценках того, какой будет инфляция и как будут меняться цены в украинских магазинах в течение сентября 2026 года.

Об этом говорится в статье на сайте ТСН.ua.

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Пессимистический сценарий: инфляция ускорится и превысит 1%

Экономический эксперт Андрей Забловский считает, что в сентябре инфляция ускорится и превысит отметку в 1%. По его мнению, основными факторами роста цен станут подорожание продуктовой корзины и промышленных товаров из-за очередных российских атак.

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В августе враг уничтожил ряд складских помещений, холодильного оборудования и торговых центров, что существенно затруднило логистику и привело к потере значительных объемов продукции.

«В сентябре продовольственные товары будут поступать от производителей на прилавки, так сказать, прямо с колес — небольшими партиями. Это значительно дороже, чем доставка крупногабаритными грузовиками и рефрижераторами. Эта негативная тенденция будет лишь частично компенсирована низкими ценами на овощи нового урожая, но этого окажется недостаточно», — отмечает Андрей Забловский.

Кроме того, по словам аналитика, из-за разрушения крупных торговых объектов ожидается скачок цен на товары длительного пользования, строительные материалы и т. п. В настоящее время ритейлеры и производители решают вопросы, касающиеся распределения финансовых убытков, однако в конечном итоге эти потери будут заложены в конечную стоимость товаров для потребителей.

Оптимистический сценарий: аномально низкая инфляция на уровне 0,3%

Экономист Олег Пендзин придерживается диаметрально противоположного мнения. Он убежден, что потери имущества в результате российской агрессии не смогут перевесить традиционные сезонные тенденции, поэтому сентябрьская инфляция окажется даже ниже, чем в августе.

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«Ожидается, что инфляция в сентябре будет аномально высокой из-за значительного избытка предложения продовольственных товаров на внутреннем рынке в связи с блокадой черноморских портов. Это, в частности, касается подсолнечного масла, муки, круп, а также дополняется сезонной распродажей картофеля и овощей», — объясняет Олег Пендзин.

По словам эксперта, если в июле инфляция составила всего 0,3%, а в августе прогнозируется на уровне 0,6–0,7% (официальные данные Госстата ожидаются 9–10 сентября), то в сентябре показатель снова может снизиться до 0,3%.

Подробнее читайте в материале: У кого вырастут пенсии, каковы будут зарплаты и «взлетят» ли цены на продукты: чего ожидать в сентябре 2026 года

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