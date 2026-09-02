Воздушная тревога в Украине изменится: что будут означать "желтый" и "красный" уровни угрозы

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В Украине изменят систему воздушных тревог, чтобы адаптировать ее к новым российским ударам и сделать более понятной для людей и бизнеса.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Воздушная тревога в Украине: какие изменения введут

По его словам, премьер-министр Сергей Корецкий доложил о подготовке мероприятий на новую тактику российских ударов, из-за чего системы оповещения обновят.

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«Люди должны понимать совершенно четко, на что и как именно нужно реагировать. Будут введены два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный уровни», — отметил президент.

Зеленский добавил, что Генеральный штаб и Воздушные Силы ВСУ вместе с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС Украины будут определять в еженедельном режиме, какие показатели угрозы будут подлежать оглашению как желтый и красный уровни тревоги.

По словам президента, «желтый» уровень будет означать налет беспилотников, а «красный» — угрозу ракет, баллистики и массированные атаки. Под каждый из них сделают свои отличные звуковые сигналы тревоги.

«Сейчас уже отменен запуск второй раз сирены воздушной тревоги на обозначение момента отбоя тревоги — сейчас сирена запускается только на момент объявления о начале воздушной тревоги. Готовится введение более четких и дифференцированных по степени угрозы звуковых сигналов оповещения о воздушной тревоге», — отметил Зеленский.

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Главная цель запланированных изменений состоит в том, чтобы дать людям и бизнесу в Украине больше предсказуемости и понимания, как реагировать в каждом конкретном случае. Кроме того, Зеленский поручил проработать более четкую географическую дифференциацию тревог, чтобы оглашение тревоги и реагирования осуществлялось именно в той части местности, где объективно есть угроза.

Воздушная тревога — последние новости

Напомним, в Киеве могут разделить воздушные тревоги на «желтую» и «красную». Цель нового подхода — дать городу возможность продолжать работу даже в случае длительных атак РФ, одновременно усиливая ограничения непосредственной ракетной угрозы.

Ранее мы писали, что премьер-министр Сергей Корецкий вечером, 31 августа, должен провести совещание, в ходе которого обсудят дальнейшие правила работы предприятий, транспорта и других объектов инфраструктуры во время продолжительных воздушных тревог.

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