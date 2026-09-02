Мужчина отказался от мобилизации из-за НАТО: что он сказал и чем это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Калиновского районного суда Винницкой области.

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Что известно о подсудимом

Обвиняемым по делу является неженатый и официально не работающий мужчина со средним специальным образованием, ранее не имевший судимостей и проживавший в Винницкой области.

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Обстоятельства дела и позиция обвиняемого

Как установил суд, 11 сентября 2024 года мужчина прибыл в местный районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения учетных данных. В тот же день он прошел медицинское обследование в ВЛК при Козятинской городской больнице, по результатам которого был признан годным к военной службе.

Сразу же после возвращения в здание ТЦК должностные лица пытались вручить ему повестку о призыве («боевую» повестку) с требованием явиться 13 сентября 2024 года в 07:30 в сборный пункт для отправки в учебный центр воинской части.

Впрочем, военнообязанный отказался принять повестку.

В ходе судебного заседания обвиняемый подтвердил факты прохождения ВЛК и отказа от повестки. Свою позицию он объяснил собственным убеждением в том, что после передачи Украиной своего оружия Альянсу именно НАТО должно воевать вместо него и всех других граждан Украины.

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Оценка суда и доказательства

Виновность мужчины была полностью подтверждена:

Заявлениями председателя ВЛК и должностных лиц ТЦК;

Актом отказа от получения повестки от 11 сентября 2024 года;

Медицинскими документами о годности к службе (которые осужденный не оспаривал);

Заключением судебно-психиатрической экспертизы от 16 апреля 2026 года, в котором подтверждено, что мужчина не страдает психическими расстройствами и полностью осознавал свои действия;

Справками из медицинских учреждений об отсутствии фактов пребывания на лечении или вызовов скорой помощи в дни отправки.

Суд критически оценил объяснения обвиняемого относительно «обязанности НАТО воевать за Украину», подчеркнув, что личные убеждения не являются юридическим основанием для освобождения от выполнения конституционного долга по защите Родины.

Решение суда

Калиновский районный суд постановил:

Признать мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы (наименьший срок, предусмотренный санкцией статьи).

Приговор может быть обжалован в Винницком апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

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