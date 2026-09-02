Температурный контраст и серьезная угроза: какой сюрприз приготовила погода украинцам 2 сентября

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В среду, 2 сентября, в Украине будет теплая и сухая погода, однако в отдельных регионах пройдут кратковременные дожди, а синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности

По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, со 2 по 4 сентября в регионе сохранится приятная погода благодаря притоку влажного атлантического воздуха.

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Ночью столбики термометров будут показывать +10…+15 градусов тепла, а днём температура воздуха будет подниматься до +21…+26 градусов. С дождями пока будет сложно, поэтому в местных лесах и на полях сохранится самый высокий, пятый уровень пожарной опасности.

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Впрочем, уже в первые сентябрьские выходные синоптик прогнозирует заметные изменения: к области приблизится балканский фронт, который принесет более сильные ливни, грозовые разряды и значительное похолодание.

«Однако говорить о настоящем наступлении осени пока рано», — подчеркнул метеоролог.

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует, что 2 сентября под влиянием области повышенного атмосферного давления осадков на территории Украины не ожидается. В то же время он предупреждает, что ночью и утром местами возможен слабый туман.

Дневная температура воздуха, как ожидается, составит от +24 до +29 градусов тепла, а в юго-восточной части будет жарче — там столбики термометров поднимутся до +28…+33 градусов тепла.

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По данным Украинского гидрометцентра, 2 сентября холодный атмосферный фронт принесет локальные кратковременные дожди в Прикарпатье, в большинство центральных, а ночью — и в северных областях. На остальной территории сохранится сухая погода с переменной облачностью и западным ветром со скоростью 5–10 м/с.

Днём температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов тепла. Теплее всего будет в Закарпатье и на юго-востоке — до +31 градуса тепла, тогда как в Карпатах днём сохранится прохлада в пределах +17…+22.

Погода в Украине 2 сентября / © Укргидрометцентр

Кроме того, метеорологи предупреждают о пожарной опасности в Украине: 2 сентября в восточных, северных, центральных (кроме Винницкой), южных (кроме Одесской), Хмельницкой и Харьковской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 2 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 2 сентября.

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