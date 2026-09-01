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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Россия выдвинула Украине новый ультиматум для мира: заявление

Москва в очередной раз поставила свои условия для завершения войны, продолжая заявлять о своих военных целях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Кремль.

Кремль. / © Associated Press

В Российской Федерации дерзко заявили о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной. Впрочем, в традиционной манере выдвинула свои условия и ультиматумы.

Новое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Москва согласится на переговоры только при условии заключения «надежного мирного плана». В Кремле требуют, чтобы соглашение гарантировало, что Украина якобы больше не будет представлять угрозы для РФ. Она высказалась, что Киев якобы не должен быть «анти-Россией» и «тараном для Запада».

Матвиенко цинично заявила, что Россия вроде бы не собирается менять свои цели в «сво» — то есть войне. Более того, лживо добавила она, РФ якобы не только «уверенно» движется к их достижению, но и «достигнет» их.

Также российская чиновник дерзко обвинила Запад в якобы намерениях использовать прекращение боевых действий для перевооружения Украины. По ее словам, после этого война вроде бы может возобновиться.

Заявления Кремля о мире

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «контакты с США продолжаются», но Москва пока не располагает конкретной информацией о следующем раунде переговоров с участием Киева, Москвы и Вашингтона. В то же время он дерзко повторил позицию России о «готовности» решать вопрос дипломатическим путем.

Представитель «фюрера» также заявил о продолжении войны против Украины для обеспечения интересов Москвы. Однако, говорит Песков, из-за якобы отсутствия такой возможности продолжает войну против Украины, чтобы защищать собственные интересы.

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