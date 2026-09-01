У Трампа выдвинули жесткий ультиматум Кремлю: что требуют

Флаги РФ и США. / © Reuters

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил главе Минфина страны-агрессора России Антону Силуанову, что Вашингтон не готов ни к каким договоренностям с Москвой, пока Кремль не прекратит войну против Украины.

Об этом сообщил источник Reuters, знакомый с двусторонней встречей министров.

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«Бессент заявил Силуанову, что никакие экономические послабления для России или договоренности по другим вопросам невозможны, пока не закончится война», — пишет издание со ссылкой на собеседника.

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Отметим, что политики встретились на полях встречи лидеров финансовых служб G20 в Эшвилле в Северной Каролине. В то же время, решение Белого дома пригласить РФ на мероприятие вызвало удивление и разочарование у представителей стран Европы.

Reuters отмечает, что ранее один американский чиновник сообщил, что основное внимание на встрече Бессента и Силуанова было уделено мирному плану президента США Дональда Трампа для Украины.

По словам источника, когда российский министр попытался обсудить сферы, представляющие взаимный интерес, Бессент прервал его и сказал, что «ничего невозможно, пока не закончится война».

В свою очередь, Министерство финансов России заявило, что двое чиновников обсудили финансовое сотрудничество в рамках G20.

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Напомним, Европа взорвалась протестами из-за министра РФ, прибывшего на встречу G20 в США по приглашению Дональда Трампа. В свою очередь, американский президент объяснил свое решение стремлением Вашингтона поддерживать контакты со всеми странами.

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