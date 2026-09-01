У Трампа висунули жорсткий ультиматум Кремлю: що вимагають

Прапори РФ і США. / © Reuters

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив очільникові Мінфіну країни-агресорки Росії Антону Силуанову, що Вашингтон не готовий до жодних домовленостей із Москвою, доки Кремль не припинить війну проти України.

Про це повідомило джерело Reuters, яке знайоме з двосторонньою зустріччю міністрів.

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«Бессент заявив Силуанову, що жодні економічні послаблення для Росії чи домовленості з інших питань неможливі, доки не закінчиться війна», — пише видання з посиланням на співрозмовника.

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Зауважимо, що політики зустрілися на полях зустрічі лідерів фінансових служб G20 в Ешвіллі, що в Північній Кароліні. Водночас рішення Білого дому запросити РФ на захід викликало здивування і розчарування у представників країн Європи.

Reuters наголошує, що раніше один американський чиновник повідомив, що основна увага на зустрічі Бессента та Силуанова була присвячена мирному плану президента США Дональда Трампа для України.

За словами джерела, коли російський міністр спробував обговорити сфери, що становлять взаємний інтерес, Бессент перебив його та сказав, що «нічого не можливо, поки не закінчиться війна».

Своєю чергою, Міністерство фінансів Росії заявило, що двоє посадовців обговорили фінансову співпрацю в рамках G20.

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Нагадаємо, Європа вибухнула протестами через міністра РФ, який прибув на зустріч G20 у США на запрошення Дональда Трампа. Своєю чергою, американський президент пояснив своє рішення прагненням Вашингтона підтримувати контакти з усіма країнами.

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