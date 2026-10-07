Трамп знову заявив про наближення завершення війни в Україні: що сказав

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що завершення війни в Україні наближається, хоча нинішня ситуація, за його словами, може створювати протилежне враження.

За словами американського президента, мирне врегулювання "насправді стає ближчим".

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"Вірте чи ні, але це насправді стає ближче. Хоча так не виглядає", — заявив Трамп.

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Водночас він не уточнив, які саме нові обставини чи домовленості дають йому підстави говорити про наближення завершення війни.

Раніше президент Володимир Зеленський після переговорів із Трампом повідомив, що Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить удари по українській енергетиці, електромережах, системах опалення та водопостачання. За його словами, американська сторона має передати цю пропозицію Москві.

Позиція Росії щодо цієї пропозиції наразі публічно не підтверджена.

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