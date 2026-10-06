Колишня речниця Трампа переходить на Fox News: для неї облаштують студію просто вдома

Каролін Левітт / © Associated Press

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Колишня прессекретарка Білого дому Каролін Левітт приєднається до Fox News уже 1 листопада.

Про це повідомляє CNN. Левітт працюватиме як запрошена оглядачка та надаватиме політичні коментарі й аналіз на різних платформах телеканалу.

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Після звільнення з Білого дому Левітт разом із чоловіком та двома малими дітьми повернулася до рідного штату Нью-Гемпшир.

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За даними джерела CNN, Fox News погодився облаштувати студію безпосередньо в її будинку, щоб вона могла регулярно виходити в ефір.

"Я з нетерпінням чекаю можливості принести свій унікальний погляд, сформований досвідом роботи прессекретаркою Білого дому", — заявила Левітт.

Керівниця Fox News Media Сюзанна Скотт своєю чергою наголосила, що робота Левітт у Білому домі та президентській кампанії дає їй особливе розуміння американської політики. Левітт, якій 29 років, була наймолодшою прессекретаркою Білого дому в історії США. В адміністрації Дональда Трампа вона працювала від січня 2025-го до серпня 2026 року.

Вона пояснювала відставку бажанням більше часу проводити з родиною після народження другої дитини. Водночас Левітт залишилася близькою союзницею Трампа.

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