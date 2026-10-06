Росія хоче ловити українські дрони тросами в небі: подробиці

Росія випробовує аеростати з тросами для захисту від дронів / © Россия 1

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Росія почала тестувати новий спосіб захисту об’єктів від українських безпілотників — аеростати з тросами та кевларовими нитками.

Про випробування повідомив "Мілітарний" із посиланням на російський пропагандистичний мовник "Россия 1".

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Система складається з аеростатів, між якими натягують трос. До нього кріплять кевларові нитки, що звисають униз.

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За задумом розробників, якщо безпілотник потрапить у таке загородження, нитки мають намотатися на його гвинт, після чого дрон втратить керування.

Російські конструктори стверджують, що технологія вже готова до масового виробництва. Водночас для захисту одного великого об’єкта знадобиться щонайменше десять таких аеростатів.

Як це має працювати

Як зазначає "Мілітарний", подібні загороджувальні аеростати активно використовували ще під час Першої та Другої світових воєн. Тоді вони змушували ворожі літаки набирати більшу висоту, що знижувало точність ударів.

Імовірно, сучасна система має виконувати схоже завдання: змушувати українські дрони змінювати маршрути або підійматися вище. Це може спростити їхнє виявлення російськими радарами та ураження засобами ППО.

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Раніше одне з російських хімічних підприємств уже оголошувало тендер на закупівлю аеростатів для захисту своїх об’єктів від атак українських безпілотників.

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