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Россия хочет ловить украинские дроны тросами в небе: подробности
В России начали испытывать аэростатные заграждения с тросами и кевларовыми нитями, которые должны препятствовать полетам украинских беспилотников.
Россия начала тестировать новый способ защиты объектов от украинских беспилотников – аэростаты с тросами и кевларовыми нитями.
Об испытаниях сообщил " Милитарный " со ссылкой на русский пропагандистский вещатель "Россия 1".
Система состоит из аэростатов, между которыми натягивают тросик. К нему крепят кевларовые нити, свисающие вниз.
По замыслу разработчиков, если беспилотник попадет в такое заграждение, нити должны намотаться на его винт, после чего дрон потеряет управление.
Российские конструкторы утверждают, что технология уже готова к массовому производству. В то же время для защиты одного крупного объекта понадобится минимум десять таких аэростатов.
Как это должно работать
Как отмечает "Милитарный", подобные заградительные аэростаты активно использовались еще во время Первой и Второй мировых войн. Тогда они заставляли вражеские самолеты набирать большую высоту, что снижало точность ударов.
Вероятно, современная система должна выполнять схожую задачу: заставлять украинские дроны менять маршруты или подниматься выше. Это может упростить их обнаружение российскими радарами и поражение средствами ПВО.
Ранее одно из российских химических предприятий уже объявляло тендер на закупку аэростатов для защиты своих объектов от атак украинских беспилотников.
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