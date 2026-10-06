Россия хочет ловить украинские дроны тросами в небе: подробности

Россия испытывает аэростаты с тросами для защиты от дронов / © Россия 1

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Россия начала тестировать новый способ защиты объектов от украинских беспилотников – аэростаты с тросами и кевларовыми нитями.

Об испытаниях сообщил " Милитарный " со ссылкой на русский пропагандистский вещатель "Россия 1".

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Система состоит из аэростатов, между которыми натягивают тросик. К нему крепят кевларовые нити, свисающие вниз.

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По замыслу разработчиков, если беспилотник попадет в такое заграждение, нити должны намотаться на его винт, после чего дрон потеряет управление.

Российские конструкторы утверждают, что технология уже готова к массовому производству. В то же время для защиты одного крупного объекта понадобится минимум десять таких аэростатов.

Как это должно работать

Как отмечает "Милитарный", подобные заградительные аэростаты активно использовались еще во время Первой и Второй мировых войн. Тогда они заставляли вражеские самолеты набирать большую высоту, что снижало точность ударов.

Вероятно, современная система должна выполнять схожую задачу: заставлять украинские дроны менять маршруты или подниматься выше. Это может упростить их обнаружение российскими радарами и поражение средствами ПВО.

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Ранее одно из российских химических предприятий уже объявляло тендер на закупку аэростатов для защиты своих объектов от атак украинских беспилотников.

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