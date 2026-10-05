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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп сделал заявление о вероятной вспышке чумы в России

Дональд Трамп пообещал помощь России из-за чумы.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
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Трамп сделал заявление о вероятной вспышке чумы в России

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь России в связи со вспышкой чумы. По его словам, американская сторона знает о ситуации в Иркутске.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста о том, обеспокоен ли он вспышкой заболевания в России, передает ClashReport.

«Это болезнь, которую мы раньше умели контролировать. Но почему то эти микробы стали сильнее и умнее. Они как армия. Мы поможем России», — заявил Трамп.

Президент США также добавил, что Вашингтону известно о событиях в Иркутске.

«Мы знаем о случившемся в Иркутске. США помогут России», — сказал он.

Чума в России и реакция США — что известно

Напомним, реакция американского президента на вероятную вспышку чумы в России — не первая. Раньше в Вашингтоне прокомментировали загадочную смерть в Иркутске. Там не считают ситуацию поводом для паники, но продолжают ее мониторить.

Теперь и Трамп заявил о готовности оказать России помощь на фоне сообщений о вспышке чумы. В то же время он не уточнил, о какой именно помощи идет речь.

Ранее речь шла о таинственной смерти эпидемиолога и массовом карантине в Сибири.

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