Трамп снова «набросился» на Украину: детали обвинения

Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США / © ТСН

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь обвинил Украину в том, что удары Сил обороны по российским НПЗ якобы являются причиной роста цен на бензин в США.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

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«То, что сейчас повышает цены на бензин, — это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти каждый день на рынок поступает рекордное количество баррелей, а слово „нефтеперерабатывающие заводы“, где российские заводы взрываются из-за атак Украины», — утверждает Трамп.

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Также он обвинил своих политических оппонентов — демократов, которые якобы в так называемых «синих» штатах (то есть штатах, где большинство населения традиционно поддерживает демократов), они специально закрывают американские НПЗ.

Напомним, что 13 сентября Дональд Трамп ультимативно призвал Владимира Зеленского прекратить удары сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Впоследствии Трамп снова призвал Зеленского не бить по НПЗ России и утверждал, что такие удары Украины якобы влекут за собой рост цен на горючее во всем мире.

14 сентября Дональд Трамп объявил, что Киев и Москва не будут атаковать объекты энергетики друг друга.

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Впоследствии стало известно, что заявление Трампа было поспешным. Перемирие так и не было достигнуто.

Владимир Зеленский в свою очередь ответил, что Украина готова не наносить ответных ударов по России, если международные партнеры гарантируют прекращение российских атак.

28 сентября Трамп заявил, что Зеленский якобы согласился приостановить удары по НПЗ России.

Однако уже 1 октября президент США снова обвинил Украину в проблемах с дизелем.

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