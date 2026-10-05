В лаковом платье-пальто и с ногтями-когтями: двукратная победительница "Евровидения" привлекла внимание в Париже

Loreen / © Getty Images

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Шведская певица Loreen, победившая на «Евровидении» в 2012 и 2023 годах, посетила показ Mugler в рамках Парижской недели моды. По дороге на шоу она попала в объективы папарацци.

Певица появилась в черном лакированном платье-пальто с широкими заостренными лацканами, двумя рядами пуговиц, ремешками на манжетах и юбкой, расширяющейся к низу.

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Loreen / © Getty Images

Глубокий V-образный вырез открывал вид на графические татуировки на шее и в области декольте артистки. Платье она сочетала с черными босоножками с квадратными носками, тонкими ремешками и застежками на лодыжках. На ногах у нее также были графические татуировки.

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Особое внимание в образе Loreen привлекали необычайно длинные заостренные ногти-когти с декором. У звезды были распущенные волосы с челкой и макияж с акцентом на глазах.

Напомним, Loreen в смелом прозрачном топе с драпировкой и без бюстгальтера попала в объектив папарацци в Лондоне.

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