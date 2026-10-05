- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 1 мин
В мини с бантами и фиолетовых туфлях: Наоми Уоттс продемонстрировала яркий образ на показе Valentino
Актриса сочетала нежный наряд с бордовыми колготками с цветочным узором и обувью с шипами.
Наоми Уоттс посетила показ женской коллекции Valentino Antibiblioteca сезона весна-лето 2027 года, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Фотографы запечатлели актрису, когда она прибыла на модное шоу.
Наоми была одета в молочное мини-платье с длинными рукавами, драпировкой и длинной черной лентой с двумя большими бантами. Из-под него выглядывали голубой воротник, манжеты и подол рубашки.
Лук звезда дополнила полупрозрачными бордовыми колготками с цветочным узором и фиолетовыми замшевыми туфлями с заостренным носком на каблуках, с ремешками и металлическими шипами.
В руках Уоттс держала черную стеганую сумку с такими же декоративными шипами, металлической застежкой и цепочкой, а также книгу-приглашение. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, в ушах — серьги с камнями, а на руке — кольцо. Волосы актриса собрала в пучок, придав им объем сверху, а в макияже сделала акцент на розовой помаде.
Напомним, Наоми Уоттс вместе с бывшим мужем Ливом Шрайбером пришли поддержать свою дочь Кай на показе Thom Browne в рамках Недели моды в Нью-Йорке.