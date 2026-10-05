Когда в Украине дадут тепло в 2026 году: названо главное условие

Отопление / © pexels.com

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В Украине готовятся к отопительному сезону 2026-2027. В то же время точная дата начала подачи тепла не одинакова для всех городов и зависит прежде всего от погодных условий.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров №830 от 21 августа 2019 года.

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Когда начнут отапливать дома

Отопление в населенных пунктах могут начать включать, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток поддерживается ниже +8 градусов. Такой температурный критерий как раз и предусмотрен в постановлении.

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Речь идет о среднесуточном показателе, то есть учитывается температура в течение всего дня и ночи.

В то же время, фиксированной даты, с которой тепло одновременно появится во всех городах Украины, нет. Решения о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, учитывая ситуацию в конкретном обществе.

Поэтому в одних населенных пунктах батареи могут начать нагреваться уже в середине октября, тогда как в других старт отопительного сезона могут отложить до ноября, если погода будет достаточно теплой.

Кто получит тепло первым

При запуске отопления в первую очередь обеспечивают теплом объекты социальной сферы. Речь идет, в частности, о:

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больницы и другие медицинские учреждения;

детские сады;

школы.

После этого тепло подают в жилые дома и другие объекты в соответствии с решением местных властей.

В то же время, дата старта отопительного сезона не влияет на действующий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. С 1 октября 2026 года его не повышали. Базовая цена остается на уровне 4,32 грн за киловатт-час.

Владельцы двухзонных и трехзонных счетчиков при определенных условиях могут платить меньше электроэнергии в отдельные часы.

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