Зазомбированная Повалий поразвлекала оккупантов украинской песней и выдала новую порцию кремлевского бреда

Таисия Повалий

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Певица-предательница Таисия Повалий в очередной раз продемонстрировала свою преданность Кремлю и продалась пропаганде.

Так, во время недавнего концерта в РФ она пела по-украински, жаловалась на отобранное в Украине имущество и песни, а со сцены фантазировала о возвращении «единого народа». Соответствующее видео распространяется по Сети.

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Для своего выступления артистка, похоже, подготовила набор пропагандистских тезисов. Повалий снова вспомнила Украину, правда, избегала четких формулировок и говорила об абстрактных «их». В то же время певица пыталась убедить россиян, что ее выезд из Киева накануне полномасштабного вторжения был якобы «волей Божьей».

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Также одиозная марионетка Путина всячески пыталась доказать оккупантам, что ею заинтересованы в Украине. В частности, придумала, что о ней снимают какие-то «фильмы». Но где на самом деле такое кино создают — неизвестно.

«Недавно посмотрела фильм о себе. Они все время снимают фильмы обо мне. И вот там сказали, что она якобы за день до начала "СВО" как-то уехала из Киева. А я поехала на съемку в Москву просто с сумочкой и гитарой. Меня вывез Господь. На то была воля Божия. Я так благодарна Богу, что он спас меня», — заявила путинистка.

Таисия Повалий

При этом даже после окончательного перехода на сторону РФ артистка продолжает исполнять украинские композиции, не понимая, что тем самым она напоминает врагу о существовании Украины с ее государственным языком. В частности, во время концерта она спела «Пісню про рушник», после чего снова принялась жаловаться российской аудитории на украинские санкции.

Повалий заявила, что в Украине у нее отобрали права на песни и дом, а потому теперь она цинично всем на зло может исполнять композиции по своему усмотрению.

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«Я вам спою песню, которую обожаю. У меня забрали все права на песни, и здесь я пою все песни незаконно, а вы — соучастники. Дом забрали. Песни не разрешают петь, а я буду спрашивать их, что мне петь? Что хочу, то и пою», — выдала одиозная звезда.

Дата публикации 19:02, 05.10.26 Количество просмотров 25 Таисия Повалий устроила пропагандистское выступление в России с украинской «Піснею про рушник»

Не обошлось выступление и без откровенной кремлевской риторики. Повалий фактически отработала кровавые рубли своими высказываниями об изменении гражданства, «едином народе», благодарности «великой россии» и каких-то вымышленных «примирениях» со стороны абстрактных «их, которые спорят». Конечно, четких понятий так и не прозвучало.

«Я стала русской в 2022 году. И те, кто сегодня спорит с нами, обязательно заговорят с нами на одном языке. И это будет русский язык. Мы снова будем вместе. Спасибо, великая Русь. А сегодня я благодарна великой России — покровительнице, спасительнице. И они скоро придут к нам мириться», — нагородила ерунды Повалий.

Отметим, что Таисия Повалий после начала полномасштабного вторжения окончательно выбрала сторону России и регулярно участвует в пропагандистских мероприятиях. В Украине артистку лишили государственных наград и применили санкции, а ее имущество было конфисковано. Также Повалия заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

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При этом певица продолжает работать на российскую аудиторию и публично транслировать кремлевские нарративы. Ранее ее команда жаловалась, что, несмотря на лояльность к российским властям, артистка не получает от РФ той финансовой поддержки, на которую рассчитывала, и стала посмешищем.

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