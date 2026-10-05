Что положить в бумажник, чтобы в нем всегда были деньги: трюки, которые действительно работают

Каким должен быть кошелек, чтобы в нем водились деньги / © Freepik

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С кошельком в народных верованиях связывали не только хранение денег, но и финансовую удачу. Считалось, что некоторые вещи способны привлекать изобилие, помогать хранить заработанное и не оставлять кошелек пустым. Среди самых известных денежных талисманов — лавровый лист, неразменная купюра, монета и корица.

Раньше мы писали, куда поставить денежное дерево, чтобы в доме царил достаток.

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Лавровый лист — один из самых популярных оберегов

Если вы ищете, что положить в кошелек, чтобы водились деньги, народные приметы в первую очередь советуют сухой лавровый лист. Его считают символом успеха, победы и изобилия.

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Для такого денежного талисмана обычно выбирают целый, чистый и сухой лист без пятен и повреждений. Его можно положить в отделение кошелька или между купюрами. Когда лист начинает крошиться, его заменяют новым.

Неразменная купюра и «счастливая» монета

Еще одна распространенная народная примета на деньги — кошелек не должен быть полностью пустым. Даже когда все средства потрачены, в нем советуют оставлять хотя бы одну купюру или монету.

Особое место занимает так называемая неразменная купюра. Это деньги, которые не тратят ни при каких обстоятельствах. Она символизирует постоянное изобилие и должна оставаться в кошельке как своеобразный запас.

Также можно положить отдельную монету-оберег. По поверьям, особенно счастливой считается монета, которую человек нашел или получил в подарок.

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Корица и зерно — символы изобилия

В народных верованиях с финансовым благополучием также связывают корицу и зерно. Корица символизирует изобилие и движение денег, а зерно — урожай, запас и умножение.

Поэтому небольшую сухую палочку корицы или несколько зерен можно положить в отдельный карманчик кошелька. Главное, чтобы они были сухими и не контактировали с купюрами, ведь крошки и влага могут повредить бумажные деньги. Подобные символы изобилия упоминаются среди современных народных денежных примет.

Каким должен быть кошелек, чтобы в нем водились деньги

Не менее важным в народных приметах считается порядок в кошельке. В нем не советуют накапливать старые чеки, ненужные бумажки и смятые купюры. Деньги рекомендуют складывать аккуратно, а сам кошелек держать чистым.

Также существует примета, что кошелек нельзя класть на пол, потому что можно потерять финансовую удачу.

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