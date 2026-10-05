Почему покупка дорогих вещей не делает человека счастливым

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Кажется, что для счастья нужно совсем немного: достаточно зарабатывать больше, жить в комфорте, покупать красивые вещи и время от времени позволять себе дорогой отдых. Но психологи утверждают, что подлинное чувство удовольствия от жизни формируется совсем из других вещей. Исследования показывают: материальное благополучие важно для безопасности и стабильности, но не гарантирует счастья.

Наибольшее значение имеют близкие люди

Один из важнейших выводов исследования по теме счастья, как пишет издание Harvard Study of Adult Development, заключается в том, что качество отношений напрямую связано с удовлетворенностью жизнью. Возглавляющий исследование психиатр Роберт Волдингер отмечает: люди, имеющие крепкие связи с семьей, друзьями и своими знакомыми, в целом чувствуют себя счастливее и имеют лучшее здоровье.

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И здесь речь идет не о количестве знакомых. Гораздо важнее иметь хотя бы несколько человек, с которыми можно быть собой, поговорить без опасения, попросить о помощи или просто провести время.

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Именно поэтому даже дорогая квартира, автомобиль или новый смартфон не могут полностью компенсировать одиночество и нехватку эмоциональной близости.

Счастье дает не только то, что мы получаем, но и то, что мы делаем

Психологи также связывают счастье с чувством смысла и своей значимости. Человеку важно понимать, зачем он просыпается утром, что ему интересно, кому он нужен и какие дела доставляют удовольствие.

Исследования, проведенные с участием более 500 тысяч человек из 123 стран, показали связь между чувством смысла и счастьем. В то же время, деньги не отменяют потребности человека иметь цель и чувствовать, что его жизнь имеет значение.

Это может быть любимая работа, творчество, помощь другим, забота о близких, обучение новому или даже небольшому хобби, на которое человек регулярно находит время.

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Почему покупка дорогих вещей не делает человека счастливым

Новая вещь действительно может подарить приятные эмоции. Проблема в том, что человек достаточно быстро привыкает к новому уровню комфорта. То, что еще вчера казалось особенным, спустя некоторое время становится обычной частью жизни.

В то же время совместные впечатления — путешествие, прогулка, концерт, ужин с близким человеком или даже короткая поездка за город могут оставаться эмоционально значимыми гораздо дольше. Роберт Волдингер отмечает, что именно опыт часто доставляет больше удовольствия, чем накопление материальных вещей, поскольку он помогает укреплять отношения и создавать воспоминания.

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