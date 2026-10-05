"Такого ещё не было": победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием о войне в Украине

Яна Пасинкова

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Известная таролог, победительница «Битвы экстрасенсов», сделала новое предсказание о войне России против Украины. Она считает, что россияне и в дальнейшем будут обстреливать наши города, однако захватчики на фронте потерпят сокрушительное поражение.

Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.

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«Несмотря на то, что происходит сейчас, я вижу хорошие новости для нас. Их (россиян — ред.) действия на фронте: эта осень на фронте станет символом поражения РФ. Поскольку этой осенью они проиграют, такого раньше не было. Это — прекрасная новость. Но они будут это скрывать и говорить: давайте зафиксируем то, что есть», — сказала Яна Пасинкова.

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Экстрасенс также предсказывает, что обстрелы Украины будут продолжаться. Однако она убеждена, что это не будет длиться бесконечно.

«Мы с вами говорили об этом ещё несколько эфиров назад: они получили огромную поддержку. И именно поэтому они бьют, как будто не по себе, потому что у них больше ничего нет, понимаете, абсолютно ничего», — сказала Яна Пасинкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство и экстрасенсорика не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

Кроме того, известный украинский астролог Влад Росс считает, что российский диктатор Путин никогда не положит конец войне России против Украины.

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