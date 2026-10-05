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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Украинцам вернули важную услугу за границей: что теперь можно оформить

За границей возобновили оформление документов для украинцев.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Украинцам вернули важную услугу за границей: что теперь можно оформить

Оформление документов / © https://ua.depositphotos.com/

В подразделениях Государственной миграционной службы и центрах «Паспортный сервис» за рубежом возобновили предоставление услуг украинцам после завершения технических работ. В частности, снова доступно оформление загранпаспортов.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

«Внимание! Технические работы завершены! Работа информационно-телекоммуникационных систем Государственной миграционной службы возобновлена», — говорится в сообщении.

В ДМС отметили, что подразделения службы и отделения «Паспортного сервиса» работают в штатном режиме в соответствии с установленными графиками. Все сервисы и услуги, предоставленные временно приостановленными на время технических работ, снова доступны.

Что будет с электронной очередью

Отдельно в ДМС подчеркнули, что записи в электронную очередь, которые пришлись на период проведения технических работ, остаются в силе.

Поэтому украинцам, которые имели запись в этот период, не нужно регистрироваться в электронной очереди повторно. Они смогут обратиться за услугой в другое удобное время.

В то же время, официальный сайт ДМС и электронная очередь, по информации службы, должны заработать в ближайшие часы.

В ДМС извинились за временные неудобства и поблагодарили граждан за понимание.

Напомним, 2 октября украинцев за границей предупреждали о важном изменении при получении паспортов. В то же время, ДМС сообщила, что для мужчин призывного возраста за границей будет действовать обязательное требование для получения паспортов.

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