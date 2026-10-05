РФ разрушила предприятие "КУСУМ" в Суммах: что будет с лекарствами

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Из-за российского обстрела Сум 4 октября был разрушен завод фармацевтической компании «КУСУМ». Во время атаки погиб инженер Евгений Мирошниченко, работавший на предприятии с 2009 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей официальной странице.

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Чтобы лекарства и дальше бесперебойно поступали в Украину, компания перенесет часть производства на свои заводы за рубежом. Кроме украинского завода, компания имеет мощности в индийских городах Индор и Бхивади. В «КУСУМ» говорят, что смогут это сделать, если им не помешают бюрократические преграды.

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«Разрушено предприятие, которое производило жизненно необходимые для украинцев лекарственные средства. Поэтому сегодня одна из наших ключевых задач — сделать все возможное, чтобы украинские пациенты и дальше имели бесперебойный доступ к необходимым лекарствам», — отметили в пресс-службе.

Фармацевтическая компания «КУСУМ» работает в Украине с 1996 года. На ее разрушенном заводе в Сумах производилось лекарство для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и патологиями желудочно-кишечного тракта, а также противоаллергические средства и препараты от кашля.

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Напомним, в августе-сентябре жители некоторых регионов Украины столкнулись с трудом при поиске определенных медикаментов в аптеках. В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию и заверили, что признаков системного дефицита лекарств по стране пока нет.

Ранее писали, что российские войска днем 4 октября снова нанесли массированный авиаудар по Сумам. Около 14:00 враг атаковал город шестью управляемыми авиабомбами.

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Это уже не первый массированный удар по городу. Утром 4 октября российские войска атаковали Сумскую общину пятью КАБами.

Также 3 октября Россия также атаковала Сумы четырьмя управляемыми авиабомбами.

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