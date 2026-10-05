Лекарства исчезают из аптек: Минздрав сделал важное заявление

Лекарство / © pixabay.com

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В августе-сентябре жители некоторых регионов Украины столкнулись с трудностями при поиске определенных медикаментов в аптеках. В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию и заверили, что признаков системного дефицита лекарств по стране пока нет.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ответ Минздрава на журналистский запрос.

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В министерстве заявили, что ранее фиксировали временные перебои с наличием препаратов, в состав которых входит активное вещество левотироксин натрия. Речь идет, в частности, об «Эутироксе» и «L-Тироксине». Сейчас ситуация улучшилась благодаря поступлению дополнительных партий лекарств.

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В Минздраве пояснили, что на доступность отдельных медикаментов могут влиять:

повреждения или уничтожение складской инфраструктуры,

проблемы с логистикой,

нерегулярные поставки некоторых импортных препаратов,

повышение спроса.

«Сиойкость системы обеспечения лекарственными средствами в значительной степени обеспечивается наличием нескольких каналов поставки, деятельностью украинских и международных производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей, а также возможностью оперативного перенаправления товарных потоков в случае возникновения соответствующих рисков», — говорится в ответе на запрос.

По данным Минздрава, несмотря на повреждения части складов, дистрибьюторы продолжают снабжать украинский рынок медикаментами. Для этого они, в частности, меняют логистические маршруты и перестраивают цепи поставок.

В то же время Минздрав совместно с Гослекслужбой контролирует уровень запасов лекарственных средств и возможности их оперативного пополнения. Также прорабатываются варианты диверсификации мест хранения медикаментов и использование альтернативных маршрутов доставки.

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«В связи с продолжением обстрелов и рисками повреждения логистической и складской инфраструктуры ситуация с обеспечением лекарственными средствами может меняться в зависимости от региона и вида лекарственного средства«, — добавили в Минздраве.

Напомним, в середине сентября глава правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида заявил, что из-за российских ударов по фармацевтическим складам украинцам следует сформировать запас необходимых лекарств на 2-3 месяца, однако массового дефицита или потребности панически скупать лекарства нет. В Минздраве и экспертных ассоциациях тогда информировали, что аптеки и дистрибьюторы уже перестраивают логистику, сохраняют продукцию меньшими партиями и держат основные запасы в Европе, откуда их при необходимости оперативно доставляют в Украину.

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