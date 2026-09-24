Лекарство в Украине подорожает: эксперт рассказал, какие препараты первыми взлетят в цене

Лекарство / © pexels.com

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В Украине постепенно подорожают импортные лекарства из-за новых правил ввоза, сложной логистики, курса доллара и мировых цен на нефть.

Об этом сообщил председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида для Киев24.

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По словам эксперта, производители лекарств не заинтересованы в резком скачке стоимости, ведь это напрямую влияет на возможности покупателей.

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«Поверьте, фармацевтический бизнес, что украинский, что зарубежный хочет, чтобы его лекарственные средства были в первую очередь доступны для пациентов. Если пациент не может себе позволить такое лечение, значит, лекарственное средство не будет им использоваться. И это очень-очень плохо и для пациента, и для фармацевтического бизнеса», — отметил Александр Комарида.

По словам Александра Комариды, фармкомпании постараются до последнего сдерживать цены, однако на ситуацию неизбежно влияет еще и курс доллара.

Специалист добавил, что из-за удорожания горючего также растет стоимость доставки, поэтому цены на лекарства в аптеках неизбежно и постепенно повышаются. Однако, по его словам, в нынешних условиях главное, чтобы необходимые препараты вообще оставались в наличии в Украине.

«Нам хотя бы и не хотелось, чтобы лекарственные средства подорожали, но лучше иметь возможность лекарство купить немного дороже, чем не иметь возможности совсем купить. Возможно, это многим не понравится. Но, к сожалению, так суровы реалии сегодняшней Украины», — подытожил председатель правления Европейской фармацевтической ассоциации.

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Напомним, россияне на этой неделе снова избивали по составам медикаментов в Украине. Это уже сказалось на розничной торговле. В аптеках исчезли отдельные препараты. Повторное производство, контроль их качества, ввоз в страну и доставка требуют дополнительного времени.

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