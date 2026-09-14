Один за другим под ударом РФ оказываются склады с лекарствами: что известно о новой атаке и что будет с медикаментами

Лекарство / © Unsplash

Реклама

Российские войска атаковали склад фармацевтического дистрибьютора «БаДМ» на окраине Одессы. С начала сентября это уже четвертый склад с фармацевтической продукцией, подвергшийся российской атаке.

Об этом сообщают собеседники «Экономической правды» на фармацевтическом рынке.

Реклама

Склад расположен в Хаджибейском районе Одессы. После удара на его территории возник пожар. На месте работают спасатели ГСЧС.

Реклама

Помещения получили значительные повреждения. По предварительной информации собеседников издания обошлось без пострадавших.

Что известно о «БаДМ»

БаДМ — один из ведущих фармацевтических дистрибьюторов Украины. Компания работает на рынке с 1994 года и снабжает лекарственными средствами и товарами медицинского назначения аптекам и медицинским учреждениям по всей стране.

По данным самой компании, «БаДМ» сотрудничает с более чем 450 производителями и поставщиками, имеет ассортимент около 15 тысяч позиций и обслуживает более 18 тысяч аптек и медицинских учреждений. Ее складская инфраструктура насчитывает более 60 тысяч квадратных метров, а доставка осуществляется по всей Украине.

Компания также имеет региональные подразделения и складские комплексы, где обеспечивается хранение и транспортировка лекарственных средств в соответствии с требованиями надлежащей дистрибьюторской практики (GDP).

Реклама

Атаки РФ на склады — последние новости

Напомним, украинцам советуют делать запасы медикаментов из-за ракетных атак агрессора и повреждения логистической инфраструктуры. Руководитель управления Европейской фармацевтической ассоциации Александр Комарида предупредил, что следует сформировать запас необходимых лекарств на 2-3 месяца.

3 сентября Россия атаковала один из самых больших фармацевтических складов в Украине — логистический комплекс «Биокон» в Бориспольском районе Киевской области. Склад понес серьезные убытки.

Новости партнеров

Новости партнеров