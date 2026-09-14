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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина сможет производить ракеты для Patriot, но Трамп озвучил неожиданный нюанс

В то же время, Трамп не уточнил, когда именно может быть принято окончательное решение относительно передачи Украине такой лицензии.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Украина получит лицензию на производство ракет для американских зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot. В то же время речь идет о менее современной версии вооружения.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами.

У Трампа спросили, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский добиться получения лицензии на производство ракет для Patriot.

«Меньше современная версия», — ответил президент США.

В то же время, Трамп не уточнил, когда именно может быть принято окончательное решение относительно передачи Украине такой лицензии.

Лицензия Patriot для Украины

Напомним, по информации Kyiv Independent, США начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков ПВО Patriot. Именно эта система играет ключевую роль в отражении российских баллистических ракет.

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, лицензия США на ракеты Patriot не спасет Украину от «прилетов» в ближайшие годы, поскольку налаживание производства ракет-перехватчиков занимает достаточно много времени.

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