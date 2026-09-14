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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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40-летняя Иванна Онуфрийчук беременна во второй раз от мужа-миллионера и показала заметно округлившийся животик

В скором времени в семье знаменитости произойдет пополнение.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук беременна во второй раз от мужа, казахского бизнесмена Алмаза.

Радостную новость 40-летняя знаменитость объявила в Instagram. Звезда опубликовала довольно красноречивый ролик. На кадрах знаменитость предстает в белом сарафане свободного кроя и развешивает маленькую детскую одежду. Сначала Иванна Онуфрийчук позирует со спины, а затем поворачивается к камере лицом и демонстрирует свой заметно округлившийся животик.

«Еще одно маленькое счастье уже на пути к нам», — подписала видео звезда.

Вскоре в семье ведущей произойдет пополнение. Срок беременности Иванна Онуфрийчук раскрывать не стала. Однако, судя по размеру животика, появление на свет второго малыша уже не за горами.

Беременная Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Беременная Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Отметим, Иванна Онуфрийчук состоит в браке с казахским бизнесменом Алмазом. Пара отыграла роскошную свадьбу в Киеве в ноябре 2021 года. Весной 2024 года у супругов родился первенец — сын Адам.

Напомним, вскоре ведущий Владимир Остапчук станет отцом в четвертый раз. Жена шоумена — блогерша Екатерина Полтавская — беременна их вторым общим ребенком.

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