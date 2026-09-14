Небо готовит настоящее шоу: какие астрономические явления можно будет увидеть этой осенью

Звездопад / © Associated Press

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С наступлением осени ночное время становится длиннее, поэтому наблюдать за звездным небом будет удобнее. В этот период астрономы-любители и специалисты смогут увидеть разные редкие небесные явления.

Об этом сообщает издание Live Science.

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Планетарные противостояния и Супермесяц

Эксперты говорят, что осень — лучшее время для наблюдений. В этот период еще нет зимних морозов, а многие небесные тела можно увидеть даже без телескопа или бинокля.

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Нептун (26 сентября): в 05:00 по киевскому времени (UTC 02:00 + 3 часа) самая отдаленная планета достигнет оппозиции с самым ярким показателем звездной величины +7,8. Для ее наблюдения понадобится телескоп с апертурой от 6-8 дюймов и мощным очком (6 мм или 9 мм). Через значительное расстояние планета будет выглядеть небольшим голубым диском.

Сатурн (4 октября): в 15:00 по киевскому времени (UTC 12:00+3 часа) планета окажется в оппозиции (звездная величина +0,3). Объект будет виден невооруженным глазом, однако для осмотра колец и крупнейших спутников понадобится телескоп с апертурой от 4-5 дюймов.

Уран (26 ноября): оппозиция придет в 01:00 по киевскому времени (UTC 23:00 + 2 часа). Для фиксации бирюзового оттенка планеты рекомендуется использовать телескопы с апертурой от 6–8 дюймов в период новолуния, чтобы лунный свет не препятствовал видимости.

Полный Супермесяц (24 ноября): в конце осени ожидается яркая «Бобровая Луна», которая будет сиять ориентировочно на 15% ярче обычной полной Луны.

Метеорные потоки осени

Дракониды (6–10 октября). Пик выпадает на ночь с 8 на 9 октября. Поток, который является остатками кометы 21P/Джакобини-Циннер, лучше всего наблюдать вечером до полуночи (ожидается 6-10 метеоров в час).

Ориониды (2 октября — 7 ноября). Пик активности обломков кометы Галлея состоится в ночь с 21 на 22 октября, даря от 10 до 20 метеоров в час.

Тауриды (сентябрь — декабрь). Состоят из Южных (пик 4–5 ноября) и Северных Таурид (пик 12 ноября). Несмотря на низкую частоту (около 5 метеоров в час) они образуют яркие и медленные огненные шары.

Леониды (6-30 ноября). Порожденные кометой 55P/Темпеля-Таттля, достигнут пика в ночь с 17 на 18 ноября (10–15 метеоров в час).

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Галактики, туманности и звездные скопления

В настоящее время также стоит посмотреть на звездные скопления Плеяды и Гиады в созвездии Тельца, а также созвездия Пегаса и Кассиопеи. С помощью бинокля или телескопа в Кассиопее можно увидеть скопления Совы, Розу Кэролайн, а также туманности Сердце, Душа и Призрак Кассиопеи.

Кроме того, осень прекрасно подходит для съемки галактик Андромеды и Треугольника, а также туманности Хеликс, которую называют Оком Бога. Чтобы получить четкие и подробные фотографии, астрономы советуют делать снимки с долгой выдержкой безлунной ночи вдали от городского света.

Напомним, астрономы предполагают, что миллиарды лет назад Солнце могло поглотить каменную планету, которая была в несколько раз массивнее Земли, а ее остатки до сих пор могут прятаться внутри нашей звезды.

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