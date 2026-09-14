Небо готує справжнє шоу: які астрономічні явища можна буде побачити цієї осені

Зорепад / © Associated Press

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З настанням осені нічний час стає довшим, тому спостерігати за зоряним небом буде зручніше. У цей період астрономи-аматори та фахівці зможуть побачити різні рідкісні небесні явища.

Про це повідомляє видання Live Science.

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Планетарні протистояння та Супермісяць

Експерти кажуть, що осінь — найкращий час для спостережень. У цей період ще немає зимових морозів, а багато небесних тіл можна побачити навіть без телескопа чи бінокля.

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Нептун (26 вересня): о 05:00 за київським часом (UTC 02:00 + 3 години) найвіддаленіша планета досягне опозиції з найяскравішим показником зоряної величини +7,8. Для її спостереження знадобиться телескоп з апертурою від 6–8 дюймів та потужним окуляром (6 мм або 9 мм). Через значну відстань планета матиме вигляд невеликого блакитного диска.

Сатурн (4 жовтня): о 15:00 за київським часом (UTC 12:00 + 3 години) планета опиниться в опозиції (зоряна величина +0,3). Об’єкт буде видно неозброєним оком, однак для огляду кілець і найбільших супутників знадобиться телескоп з апертурою від 4–5 дюймів.

Уран (26 листопада): опозиція настане о 01:00 за київським часом (UTC 23:00 + 2 години). Для фіксації бірюзового відтінку планети рекомендовано використовувати телескопи з апертурою від 6–8 дюймів у період молодика, аби місячне світло не перешкоджало видимості.

Повний Супермісяць (24 листопада): наприкінці осені очікується яскравий «Бобровий Місяць», який сяятиме орієнтовно на 15% яскравіше за звичайний повний Місяць.

Метеорні потоки осені

Драконіди (6–10 жовтня). Пік припадає на ніч з 8 на 9 жовтня. Потік, який є залишками комети 21P/Джакобіні-Ціннер, найкраще спостерігати ввечері до півночі (очікується 6–10 метеорів на годину).

Оріоніди (2 жовтня — 7 листопада). Пік активності уламків комети Галлея відбудеться в ніч з 21 на 22 жовтня, даруючи від 10 до 20 метеорів на годину.

Тауриди (вересень — грудень). Складаються з Південних (пік 4–5 листопада) та Північних Таурид (пік 12 листопада). Попри низьку частоту (близько 5 метеорів на годину), вони утворюють яскраві та повільні вогняні кулі.

Леоніди (6–30 листопада). Породжені кометою 55P/Темпеля-Таттля, досягнуть піку в ніч з 17 на 18 листопада (10–15 метеорів на годину).

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Галактики, туманності та зоряні скупчення

У цей час також варто подивитися на зоряні скупчення Плеяди та Гіади в сузір’ї Тельця, а також на сузір’я Пегаса й Кассіопеї. За допомогою бінокля чи телескопа в Кассіопеї можна побачити скупчення Сови, Троянду Керолайн, а також туманності Серце, Душа та Привид Кассіопеї.

Крім того, осінь чудово підходить для знімання галактик Андромеди й Трикутника, а також туманності Хелікс, яку називають «Оком Бога». Щоб отримати чіткі та детальні фотографії, астрономи радять робити знімки з довгою витримкою безмісячної ночі подалі від міського світла.

Нагадаємо, астрономи припускають, що мільярди років тому Сонце могло поглинути кам’яну планету, яка була у кілька разів масивнішою за Землю, а її залишки досі можуть ховатися всередині нашої зорі.

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