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Лось забіг на колії біля вокзалу: що відомо про інцидент
Лось вийшов на колії у Польщі, спричинивши зупинку руху.
У Варшаві лось опинився на залізничних коліях у районі центрального вокзалу міста. Через тварину тимчасово призупинили обслуговування двох платформ, а рух деяких потягів було затримано.
Про це повідомила польська залізнична компанія PKP Polskie Linie Kolejowe, пише RMF24.
Як зазначається у повідомленні, тварину помітили неподалік платформ №3 та №4. Залізничники разом із фахівцями працювали над тим, щоб безпечно забрати лося з колій і повернути його у природне середовище.
Після 22:00 у PKP PLK повідомили, що тварину вдалося безпечно забрати з залізничної території. Рух потягів поступово повернули до штатного графіка.
Зазначається, що спричинені лосем перебої у русі тривали понад 80 хвилин.
Раніше в Києві лось забіг до під’їзду житлового будинку у Святошинському районі. Мешканці раніше повідомляли, що він бігає вулицями мікрорайону. Ймовірно, дика тварина злякалася і забігла до будинку, а самостійно вибратися не змогла. Лося приспали під наглядом зоозахисників і єгеря, після чого перевезли до лісництва під Києвом та випустили на волю. За даними патрульної поліції, ані мешканці, ані лось не постраждали.