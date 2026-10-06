Туск заявив про загрозу і закликав бути готовими «до будь-якого сценарію»

Дональд Туск. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза зі Сходу «є реальною і відчутною». Саме тому польська армія і державні служби мають бути «готовими до будь-якого сценарію».

Про це глава уряду висловився під час заходів в Університеті військових досліджень, пише RMF24.

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З його слів, майбутнє та безпека Польщі безпосередньо залежать від сили армії, ефективності держави й економіки, а також єдності суспільства та військового і цивільного керівництва.

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«Ні ворог, ні союзник не вирішуватимуть, яким шляхом підуть поляки, хто керує Польщею чи як ми будуємо нашу армію. Саме в цьому полягає справжній суверенітет», — заявив прем’єр.

Туск зауважив, що особливе значення має підготовка військових і державних структур, адже саме від їхньої здатності діяти, мислити та швидко впроваджувати нові рішення залежить безпека Польщі — як у військовій, так і в цивільній сфері.

Загроза для Польщі — що відомо

Сусідня Польща посилює оборону біля України. У Люблінському воєводстві вперше розгорнуть батарею систем протиповітряної оборони Patriot, створять нову бригаду безпілотних систем та облаштують вертолітну базу. Причиною таких дій Варшави стали зростання безпекових загроз та збільшення кількості повітряних операцій над Україною.

Раніше Туск заявляв про про «дуже складні тижні» попереду через суттєве загострення російської агресії проти України. За його словами, через напружену обстановку за східним кордоном польські силові та оборонні структури перебувають у стані максимальної готовності.

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Окрім того, очільник МВС Марцін Кервінський заявив, що країна готується до можливих кризових сценаріїв, зокрема нападу Росії. За його словами, у Польщі розробляють плани евакуації на рівні гмін, воєводств і всієї держави.

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