«Часи неспокійні»: поляків закликали готувати «евакуаційні рюкзаки» через загрозу РФ

Варшава. / © Associated Press

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Днями російський гелікоптер Мі-8 порушив повітряний простір НАТО: залетів із Калінінградської області і близько 42 секунд перебував над Польщею. Варшава не лише назвала інцидент навмисним порушенням правил безпеки, а ще й попередила мешканців про необхідність бути готовими до можливої евакуації.

Про це йдеться у матеріалі Metro.co.uk.

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Віце-прем’єр-міністр країни і міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив, що на тлі повідомлень щодо агресії РФ і навіть війни він має напоготові евакуаційний рюкзак. В одному з інтерв’ю він розповів, що сам готується до можливих надзвичайних ситуацій.

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«У мене вдома є запаси рису, ручний насос, а також консервація з фруктів із власного саду», — сказав він.

За словами міністра, він також ознайомився з інструкціями з безпеки та з’ясував, де розташоване найближче укриття. Сікорський наголосив, що кожному варто знати хоча б базові правила надання першої допомоги.

На запитання, чи потрібно людям зібрати тривожну сумку із запасами на випадок надзвичайної ситуації, він відповів, що варто дослухатися до рекомендацій держави.

«Якщо держава каже громадянину: „Послухайте, часи неспокійні, краще бути готовими“, — немає нічого поганого в тому, щоб до цього прислухатися», — висловився очільник МЗС.

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Тим часом очільник МВС Марцін Кервінський заявив, що країна готується до можливих кризових сценаріїв, зокрема нападу Росії. За його словами, у Польщі розробляють плани евакуації на рівні гмін, воєводств і всієї держави. Ефективність цих заходів залежатиме від готовності системи оборони та реагування на кризові ситуації.

Загроза для Польщі

Після вторгнення російського вертольота Мі-8 військові опублікували заяву, що політ борта відстежували радіолокаційні системи збройних сил Польщі. За їхніми словами, інцидент свідчить про те, що РФ вкотре перевіряє боєготовність нашої протиповітряної оборони країни.

Зауважимо, що 15 вересня у Польщі поблизу американської бази протиракетної оборони в Редзіково зафіксували безпілотник, який увійшов до забороненої для польотів зони. Однак польські військові не стали його збивати. За даними видання Onet, вони просто зателефонували на екстрену лінію 112.

Водночас аналітики ISW зазначають, що використання пілотованої авіації свідчить про черговий виток ескалації з боку Кремля. Якщо раніше РФ активно застосовувала безпілотники, то тепер перейшла до провокацій за участі гелікоптерів та розвідувальних літаків. Систематичні порушення кордонів країн Альянсу є частиною так званої кампанії «Фаза Нуль».

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