На Київщині погіршилася якість повітря: де зафіксували найбільше забруднення

Якість повітря

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У Боярці на Київщині зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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За результатами середньодобових спостережень, тривалий вплив такого пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання. Особливо чутливими до нього можуть бути діти, люди старшого віку та ті, хто має підвищену чутливість до подразнень.

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Водночас в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.

Рівень гамма-випромінювання на Київщині залишається в межах природного фону.

Забруднення повітря після російських атак

Масштабні пожежі після російських ударів викидають в атмосферу велику кількість токсичних речовин. Під час горіння в повітря потрапляють продукти руйнування будівель, бетон, дахові матеріали та інші речовини, які перетворюються на дрібний пил.

У Києві після обстрілів фахівці досліджують повітря на вміст формальдегіду, оксидів азоту, вуглецю та сірки, а також перевіряють ґрунт на нафтопродукти, хлориди й важкі метали — зокрема свинець, кадмій, мідь і цинк.

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Найдрібніші частинки пилу можуть проникати глибоко в дихальну систему і навіть у кровотік. Після сильних пожеж та обстрілів люди можуть відчувати запах гару, подразнення у горлі, головний біль або нудоту.

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