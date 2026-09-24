MELOVIN став жінкою: співак здивував перевтіленням, а фани помітили схожість з Іриною Білик

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MELOVIN здивував перевтіленням у жінку — візажист Єгор Андрюшин створив для артиста ефектний образ із білявим волоссям, яскравим макіяжем та розкішними аксесуарами.

Спочатку артист з’явився перед камерою у рожевому махровому халаті. На ньому була коротка темна кучерява зачіска. Також артист не приховував татуювання на грудях. Та вже за кілька секунд його образ кардинально змінився. MELOVIN постав із довгим світлим волоссям і виразним вечірнім макіяжем. Завершили перевтілення масивне намисто та хутряний верх.

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MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Результат настільки вразив підписників Єгора Андрюшина, що коментатори буквально засипали публікацію компліментами.

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«Ого, як класно вийшло, щось „на важкому люксі“»

«Вау!!! Які очі! Це шедеврально!»

У новому образі MELOVIN постав у стилі драг-квін — із акцентом на очі та насиченими червоними губами. Окрему увагу привернуло світле пишне волосся, яке повністю змінило звичний сценічний образ співака. Артиста навіть порівняли з Іриною Білик.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Фоловери відзначили роботу візажиста й самого артиста, а дехто зізнався, що не одразу впізнав MELOVIN на відео.

«Косплей на Ірину Білик?»

«Мел, ну ти просто народна артистка у нас! Я не можу відлипнути від ваших відео!»

«В мене аж щелепа відпала. Це ВАУ!».

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, нещодавно MÉLOVIN чесно відповів, чи знову вживає алкоголь після трьох років тверезості.

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