MELOVIN превратился в женщину: певец удивил своим перевоплощением, а поклонники заметили сходство с Ириной Билык

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Украинский певец MELOVIN удивил всех, перевоплотившись в женщину — визажист Егор Андрюшин создал для артиста эффектный образ с белокурыми волосами, ярким макияжем и роскошными аксессуарами.

Сначала артист появился перед камерой в розовом махровом халате. У него была короткая тёмная вьющиеся причёска. Кроме того, артист не скрывал татуировки на груди. Но уже через несколько секунд его образ кардинально изменился. MELOVIN появился с длинными светлыми волосами и выразительным вечерним макияжем. Завершили преображение массивное ожерелье и меховой верх.

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MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Результат настолько поразил подписчиков Егора Андрюшина, что комментаторы буквально засыпали публикацию комплиментами.

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«Ого, как здорово получилось, что-то „в стиле тяжелого люкса“»

«Вау!!! Какие глаза! Это шедевр!»

В новом образе MELOVIN появился в стиле драг-квин — с акцентом на глазах и насыщенными красными губами. Особое внимание привлекли светлые пышные волосы, которые полностью изменили привычный сценический образ певца. Артиста даже сравнили с Ириной Билык.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Подписчики отметили работу визажиста и самого артиста, а некоторые признались, что не сразу узнали MELOVIN на видео.

«Косплей Ирины Билык?»

«Мел, ну ты просто народная артистка у нас! Я не могу оторваться от твоих видео!»

«У меня челюсть просто отвалилась. Это ВАУ!».

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Напомним, недавно MÉLOVIN честно ответил, употребляет ли он снова алкоголь после трёх лет трезвости.

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