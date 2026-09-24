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MELOVIN превратился в женщину: певец удивил своим перевоплощением, а поклонники заметили сходство с Ириной Билык
Известный визажист Егор Андрюшин подобрал для певца особый образ.
Украинский певец MELOVIN удивил всех, перевоплотившись в женщину — визажист Егор Андрюшин создал для артиста эффектный образ с белокурыми волосами, ярким макияжем и роскошными аксессуарами.
Сначала артист появился перед камерой в розовом махровом халате. У него была короткая тёмная вьющиеся причёска. Кроме того, артист не скрывал татуировки на груди. Но уже через несколько секунд его образ кардинально изменился. MELOVIN появился с длинными светлыми волосами и выразительным вечерним макияжем. Завершили преображение массивное ожерелье и меховой верх.
Результат настолько поразил подписчиков Егора Андрюшина, что комментаторы буквально засыпали публикацию комплиментами.
«Ого, как здорово получилось, что-то „в стиле тяжелого люкса“»
«Вау!!! Какие глаза! Это шедевр!»
В новом образе MELOVIN появился в стиле драг-квин — с акцентом на глазах и насыщенными красными губами. Особое внимание привлекли светлые пышные волосы, которые полностью изменили привычный сценический образ певца. Артиста даже сравнили с Ириной Билык.
Подписчики отметили работу визажиста и самого артиста, а некоторые признались, что не сразу узнали MELOVIN на видео.
«Косплей Ирины Билык?»
«Мел, ну ты просто народная артистка у нас! Я не могу оторваться от твоих видео!»
«У меня челюсть просто отвалилась. Это ВАУ!».
Напомним, недавно MÉLOVIN честно ответил, употребляет ли он снова алкоголь после трёх лет трезвости.