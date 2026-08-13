MÉLOVIN честно ответил, употребляет ли он снова алкоголь после трех лет трезвости

MÉLOVIN / © instagram.com/melovin_official

Реклама

Украинский певец MÉLOVIN рассказал, начал ли он снова пить после трех лет трезвости и как отказ от алкоголя изменил его жизнь.

Звезда уже три года не употребляет алкоголь. Артист признался, что сейчас совсем не скучает по алкоголю. Говорит, что его отношение к жизни за этот период кардинально изменилось. Он стал больше открываться людям. А еще начал внимательнее относиться к собственному здоровью.

Реклама

«Сейчас я вообще не испытываю потребности в алкоголе. За эти три года мое мироощущение сильно изменилось», — рассказал MÉLOVIN в выпуске программы «По хатах».

Реклама

MÉLOVIN / © instagram.com/melovin_official

Вместе с отказом от алкоголя певец стал уделять больше внимания своему физическому состоянию. Он начал регулярно тренироваться в спортзале. По словам артиста, улучшились его сон и выносливость. В то же время спорт для него стал не просто способом поддерживать форму, а частью заботы о себе.

«Спорт — это уже не только красивое тело. Это о том, что ты заботишься о себе», — отметил артист.

MÉLOVIN / © instagram.com/melovin_official

В то же время MÉLOVIN не скрывает, что его прежнее отношение к алкоголю имело серьезные последствия. Он признался, что не умел контролировать количество выпитого, из-за чего столкнулся с проблемами со здоровьем — в частности, с печенью, а впоследствии и с диабетом. Теперь певец примерно раз в полгода проходит медицинские чекапы и призывает поклонников не откладывать обследования.

Напомним, недавно MELOVIN после разрыва помолвки рассказал о новых романах и о том, почему может заблокировать ухажера.

Реклама

Новости партнеров