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- Гламур
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MÉLOVIN честно ответил, употребляет ли он снова алкоголь после трех лет трезвости
Певец признался, изменил ли он свое решение не пить.
Украинский певец MÉLOVIN рассказал, начал ли он снова пить после трех лет трезвости и как отказ от алкоголя изменил его жизнь.
Звезда уже три года не употребляет алкоголь. Артист признался, что сейчас совсем не скучает по алкоголю. Говорит, что его отношение к жизни за этот период кардинально изменилось. Он стал больше открываться людям. А еще начал внимательнее относиться к собственному здоровью.
«Сейчас я вообще не испытываю потребности в алкоголе. За эти три года мое мироощущение сильно изменилось», — рассказал MÉLOVIN в выпуске программы «По хатах».
Вместе с отказом от алкоголя певец стал уделять больше внимания своему физическому состоянию. Он начал регулярно тренироваться в спортзале. По словам артиста, улучшились его сон и выносливость. В то же время спорт для него стал не просто способом поддерживать форму, а частью заботы о себе.
«Спорт — это уже не только красивое тело. Это о том, что ты заботишься о себе», — отметил артист.
В то же время MÉLOVIN не скрывает, что его прежнее отношение к алкоголю имело серьезные последствия. Он признался, что не умел контролировать количество выпитого, из-за чего столкнулся с проблемами со здоровьем — в частности, с печенью, а впоследствии и с диабетом. Теперь певец примерно раз в полгода проходит медицинские чекапы и призывает поклонников не откладывать обследования.
Напомним, недавно MELOVIN после разрыва помолвки рассказал о новых романах и о том, почему может заблокировать ухажера.