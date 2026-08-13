MÉLOVIN чесно відповів, чи знову вживає алкоголь після трьох років тверезості

MÉLOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MÉLOVIN розповів, чи почав знову пити після трьох років тверезості та як відмова від алкоголю змінила його життя.

Зірка уже три роки не вживає алкоголь. Артист зізнався, що нині зовсім не сумує за алкоголем. Каже, його ставлення до життя за цей період кардинально змінилося. Він став більше відкриватися людям. А ще почав уважніше ставитися до власного здоров’я.

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«Я зараз взагалі не відчуваю потреби в алкоголі. За ці три роки дуже змінилося моє світосприйняття», — розповів MÉLOVIN у випуску «По хатах».

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MÉLOVIN / © instagram.com/melovin_official

Разом із відмовою від алкоголю у співака з’явилося більше уваги до фізичного стану. Він почав регулярно тренуватися у спортзалі. За словами артиста, покращилися його сон і витривалість. Водночас спорт для нього став не просто способом підтримувати форму, а частиною турботи про себе.

«Спорт — це вже не тільки про красиве тіло. Це про те, що ти піклуєшся про себе», — зазначив артист.

MÉLOVIN / © instagram.com/melovin_official

Водночас MÉLOVIN не приховує, що його минуле ставлення до алкоголю мало серйозні наслідки. Він зізнався, що не вмів контролювати кількість випитого, через що зіткнувся з проблемами зі здоров’ям — зокрема з печінкою, а згодом і з діабетом. Тепер співак приблизно раз на пів року проходить чекапи та закликає шанувальників не відкладати обстеження.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN після зриву заручин висловився про нові романи й чому може заблокувати залицяльника.

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