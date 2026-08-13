Втрачена гілка еволюції: вчені розгадали таємницю доісторичного гіганта, знайденого в Шотландії

Вчені розкрили таємницю доісторичного гіганта зі Шотландії. Фото: Метта Гампейджа, Northern Rogue Studios

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Палеонтологи зробили сенсаційне відкриття, дослідивши велетенські скам’янілі рештки дивного організму, який домінував на суші приблизно 400 млн років тому. Виявилося, що цей загадковий гігант руйнує всі сучасні уявлення про біологію, адже він не має аналогів серед нинішніх живих істот.

Про це пише Daily Galaxy.

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Велетень, що жив до появи дерев

Таємничий організм під назвою Prototaxites існував у пізньому силурійському та девонському періодах, задовго до того, як земну твердь вкрили звичні нам ліси. Завдяки знайденим скам’янілостям вчені встановили, що деякі екземпляри цієї істоти сягали приголомшливих 8 метрів у довжину, що робило її найбільшим живим об’єктом на тогочасній суші.

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Стовпоподібні залишки цього гіганта знаходили по всьому світу, отже він відігравав надзвичайно важливу роль у ранніх екосистемах нашої планети. Протягом цілих 165 років навколо цих решток точилися запеклі наукові суперечки: одні дослідники вважали монстра велетенським грибом, а інші — представником абсолютно невідомої групи організмів.

Унікальні знахідки у Шотландії

Крапку в цих багаторічних дебатах змогли поставити фахівці з Единбурзького університету та Національного музею Шотландії. Вони зосередили свою увагу на виді Prototaxites taiti, неймовірно деталізовані рештки якого були знайдені у шотландському графстві Абердиншир і датуються чотирмастами мільйонами років.

«Ця порода неймовірна, адже вона є однією з найстаріших скам’янілих наземних екосистем у світі, і завдяки якості збереження ми можемо застосовувати такі новаторські підходи, як машинне навчання на молекулярних даних», — пояснив провідний автор дослідження Корентін Лорон.

Науковець також додав, що в музейних колекціях зберігається ще багато матеріалів із цього регіону, які дозволять провести додаткові порівняльні дослідження. Саме ідеальний стан цих знахідок дав змогу сучасним вченим зазирнути всередину скам’янілості та вивчити її мікроскопічну анатомію на тому рівні, який був просто недоступний попереднім поколінням фахівців.

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«Це справді захопливо — зробити такий серйозний крок уперед у дискусії щодо Prototaxites, яка триває вже близько 165 років», — поділився емоціями старший автор дослідження, доктор Сенді Гетерінгтон.

Чому це точно не гриб

Заглянувши під мікроскоп, дослідники побачили внутрішню структуру, яка повністю перекреслила стару «грибну» теорію. Організм складався з трьох різних типів трубчастих структур, серед яких були великі трубки з товстими стінками та дивними щільними кулястими ділянками, що утворювали надзвичайно складну тривимірну мережу.

Біологи підтверджують, що таке складне розгалуження тканин просто не існує у царстві грибів, тому віднести гіганта до цієї категорії неможливо. Щоб остаточно переконатися у своїй правоті, вчені підключили хімічний аналіз та інфрачервону спектроскопію.

Вони порівняли хімічний відбиток монстра зі справжніми викопними грибами, знайденими в тій самій шотландській породі. Виявилося, що у справжніх грибів зберігся хімічний слід хітину та специфічного пігменту, тоді як у тканинах Prototaxites цих фірмових «грибних» речовин не було взагалі.

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«Наше дослідження, яке поєднує аналіз хімії та анатомії цієї скам’янілості, переконливо доводить, що Prototaxites не може бути віднесений до групи грибів», — підкреслила співавторка наукової роботи Лора Купер.

У підсумку науковці дійшли висновку, що цей восьмиметровий стовп був представником окремої, повністю вимерлої лінії складного життя. Це був своєрідний еволюційний експеримент природи зі створення великих наземних форм, який назавжди загубився у глибині століть і не залишив по собі жодних сучасних нащадків.

Нагадаємо, монстр з «Дивних див» виявився цілком реальним. Американські біологи знайшли у підводних печерах невідому досі істоту, яка ховається в суцільній темряві, і назвали її на честь містичного Демогоргона з популярного серіалу.

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