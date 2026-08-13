Місячне затемнення / © Associated Press

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Мешканці Землі 28 серпня зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — тінь нашої планети накриє понад 96% диска повного Місяця. Масштабна подія вважається найглибшим частковим затемненням у світі аж до кінця 2028 року, проте для його спостереження та фотознімання знадобиться врахувати кілька важливих нюансів.

Про це повідомляє Live Science.

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Де та коли спостерігати місячне затемнення 28 серпня

У ніч проти 28 серпня Земля закриє тінню майже весь Місяць. Хоча це не класичний «кривавий Місяць», більша його частина стане червонуватою, що особливо вражатиме на фото. Це наймасштабніше затемнення аж до 31 грудня 2028 року.

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Найкраще затемнення побачать у Північній та Південній Америці, де всі його фази пройдуть високо в нічному небі. У Європі ж явище спостерігатимуть перед самим світанком, коли Місяць опускатиметься до горизонту на заході — це дасть змогу зробити гарні пейзажні фото.

Процес триватиме кілька годин. На відміну від сонячного, місячне затемнення є повністю безпечним для очей: дивитися на нього можна неозброєним оком, через бінокль або телескоп без використання спеціальних захисних фільтрів.

Яку техніку обрати: біноклі, класичні та смарт-телескопи

Фахівці зазначають, що вибір техніки залежить від завдань спостерігача — від простих візуальних оцінок до детальної астрофотографії:

Біноклі: для компенсації тремтіння рук підійдуть моделі з оптичною стабілізацією (наприклад, Canon 15×), світлосильні моделі із залученням штатива (SkyMaster 15×70) або компактні універсальні прилади із широким полем зору (Nikon Monarch HG 10×42).

Класичні телескопи: рефрактори (Sky-Watcher Evostar 100ED) або дзеркально-лінзові телескопи з комп’ютеризованим автостеженням (Celestron NexStar 8SE) дозволяють детально розглянути кратери й межу тіні Землі. Для початківців підійдуть портативні системи з мобільними застосунками-навігаторами (StarSense Explorer LT 70AZ).

«Розумні» смарт-телескопи: пристрої на зразок Seestar S30 Pro, Dwarf Mini або Odyssey Pro автоматично знаходять об’єкт, стежать за ним та роблять серійні знімки або таймлапси через мобільний додаток.

Фотокамери та об’єктиви: повнокадрові бездзеркальні камери (Canon EOS R6 Mark II, Nikon Z8, Sony A7R V) краще справляються з високим динамічним діапазоном, коли одна частина Місяця яскрава, а інша — в тіні. З об’єктивів рекомендують зум-телефото з фокусною відстанню 200–600 мм або 200–800 мм.

Через зменшення яскравості Місяця під час глибокої фази астрономи радять обов’язково використовувати стійкий штатив, ліхтар із червоним світлом для збереження нічного зору та павербанк для тривалої роботи техніки.

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Як сфотографувати місячне затемнення на смартфон та камеру

Попри червонуватий відтінок більшої частини супутника, це не «кривавий Місяць», бо приблизно 4% його поверхні залишаться яскравими. Загальний вид затемнення можна легко зняти на смартфон із використанням штатива, але для чітких деталей знадобиться оптичний зум.

Якщо ж ви знімаєте на камеру, робіть кадри у RAW, розпочавши зі звичних параметрів для повного Місяця (ISO 100, f/8–f/11, витримка 1/100–1/125 с), і подовжуйте витримку в міру того, як супутник ставатиме тьмянішим.

Нагадаємо, Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення! Подивитися його зібралися натовпи людей — від Іспанії до Ісландії та Гренландії, де було видно, як Місяць повністю закрив Сонце. Втім, навіть часткове затемнення зібрало мільйони глядачів.

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