Сонячне затемнення 12 серпня 2026 року: точний час і де його буде видно в Україні

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

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У середу, 12 серпня 2026 року, відбудеться одна з головних астрономічних подій року — повне сонячне затемнення.

За даними NASA, смуга повного затемнення пройде через Гренландію, Ісландію, північ Росії, Атлантичний океан, Іспанію та невелику частину Португалії. Часткове затемнення буде доступним для спостереження на значно більшій території Північної півкулі, зокрема в більшій частині Європи.

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Чи буде видно сонячне затемнення в Україні

Так, однак в Україні затемнення буде лише частковим.

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За розрахунками Timeanddate, загалом на території України перші прояви часткового затемнення розпочнуться приблизно о 20:10 за київським часом, а останні його фази завершаться близько 20:53. При цьому точний час і тривалість явища суттєво відрізнятимуться залежно від регіону.

Найкращі умови для спостереження матимуть мешканці західної частини України.

Зокрема:

у Львівській області часткове затемнення розпочнеться приблизно о 20:16 і триватиме до 20:51;

на Волині — приблизно від 20:13 до 20:53;

на Закарпатті — приблизно від 20:19 до 20:50;

на Рівненщині — приблизно від 20:13 до 20:46;

на Івано-Франківщині — приблизно від 20:17 до 20:46;

на Тернопільщині — приблизно від 20:16 до 20:43.

У центральних та східніших регіонах часткова фаза буде значно коротшою, оскільки Сонце вже наближатиметься до горизонту.

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Коли затемнення буде у Києві

У Києві часткове сонячне затемнення буде дуже нетривалим.

За розрахунками Timeanddate, воно розпочнеться приблизно о 20:14, максимальної фази досягне близько 20:18, а завершиться вже приблизно о 20:23.

Загальна тривалість видимої часткової фази становитиме близько дев'яти хвилин. Водночас Місяць закриє лише невелику частину сонячного диска.

Де затемнення буде помітнішим

Значно цікавіша картина очікується на заході України.

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Наприклад, у Львові часткове затемнення розпочнеться приблизно о 20:17, максимальної фази досягне близько 20:43, а завершиться приблизно о 20:47.

Для Львова Timeanddate вказує магнітуду затемнення близько 0,509, тобто явище буде значно виразнішим, ніж у Києві.

Загалом саме мешканці західних областей матимуть більше шансів побачити, як Місяць частково закриє сонячний диск перед заходом Сонця.

Де буде видно повне сонячне затемнення

Повну фазу 12 серпня з території України побачити неможливо.

NASA повідомляє, що шлях повної фази пролягатиме через Гренландію, Ісландію, північ Росії, Атлантичний океан, Іспанію та невелику частину Португалії. Для більшості місць у смузі повного затемнення повна фаза триватиме менше двох хвилин.

Особливо видовищним затемнення може стати в Іспанії та Португалії, де повна фаза відбуватиметься незадовго до заходу Сонця. NASA зазначає, що в частині Європи можна буде побачити затемнене Сонце безпосередньо біля горизонту.

Як безпечно дивитися на сонячне затемнення

Навіть якщо Сонце закрите Місяцем лише частково, дивитися на нього неозброєним оком небезпечно.

Для спостереження потрібно використовувати спеціальні окуляри або фільтри, призначені саме для спостереження за Сонцем.

Звичайні сонцезахисні окуляри не забезпечують необхідного захисту. Так само не можна дивитися на Сонце через бінокль, телескоп чи об'єктив фотоапарата без відповідного сонячного фільтра.

Оскільки в Україні спостерігатиметься лише часткове затемнення, захист очей потрібен протягом усього часу спостереження. Timeanddate також наголошує, що прямий погляд на Сонце без належного захисту може серйозно пошкодити очі.

Чому затемнення 12 серпня особливе для езотерики

В астрології сонячне затемнення 12 серпня відбувається у знаку Лева.

Його символічно пов'язують із темами самовираження, творчості, особистої сили, кохання та бажання змінити те, як людина проявляє себе у світі.

Астрологи традиційно трактують сонячні затемнення як початок нового циклу. Саме тому період навколо 12 серпня може розглядатися як час переосмислення цілей, стосунків та власних бажань.

Водночас важливо пам'ятати: саме затемнення є природним астрономічним явищем, а його езотеричні та астрологічні трактування не мають наукового підтвердження.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва, мольфарство та екстрасенсорика не є науками, а передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація часто має розважальний характер, тому її не варто сприймати як інструмент для ухвалення важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що це найбільше сонячне затемнення за майже 30 років: де Сонце зникне повністю і що побачать в Україні.

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