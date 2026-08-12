Прокльон від Федінчика, двоє дітей і нове прізвище: що відомо про нового чоловіка Наталки Денисенко

Наталка і Юрій Ярошенки, Андрій Федінчик

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Українська акторка Наталка Денисенко після скандального розлучення з Андрієм Федінчиком вийшла заміж за манекенника та бізнесмена Юрія Ярошенка, який заради нової сторінки змінив прізвище.

Особисте життя зірки останні два роки супроводжувалося гучними заявами, чутками та несподіваними поворотами. Редакція сайту ТСН.ua зібрала найцікавіше про новоспеченого чоловіка акторки, його минулі стосунки, дітей, бізнес та історію кохання з Наталкою.

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Розлучення Савранського з ексдружиною і підозри у зраді

До роману з Денисенко Юрій Савранський мав власну родину. Манекенник був одружений із жінкою на ім’я Марлена, разом із якою виховував двох дітей. У серпні 2025 року чоловік подав документи на розлучення, про що стало відомо з даних судового реєстру.

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Юрій Савранський з ексдружиною та дітьми

Цікаво, що саме в той період навколо Савранського та Денисенко почали активно ширитися чутки про роман. Зокрема, колишній чоловік акторки Андрій Федінчик публічно називав манекенника її «коханцем» та емоційно звинувачував ексдружину у зраді. І навіть у пориві гніву побажав обом «горіти у пеклі».

Коментарі під дописом Наталки Денисенко, які згодом видалили

Ба більше, Федінчик в інтерв’ю Аліні Доротюк стверджував, що йому нібито розповідали про стосунки Денисенко та Савранського ще від літа 2024 року. Водночас у той час сама Наталка категорично заперечувала це.

Судячи з давніх публікацій манекенника, стає помітно, що насправді Наталка часто проводила час у компанії його родини та їхніх спільних друзів. Тож Марлена ще до розриву з Юрієм була знайома з його оточенням.

Наталка Денисенко з колегами, Юрій Савранський з донькою і дружиною Марленою

Спочатку все заперечували: як розкрилася таємниця кохання Денисенко

Офіційно Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучилися 2025 року після восьми років шлюбу. Причиною стали ревнощі, «різні погляди на життя, відсутність взаєморозуміння та втрата почуттів». Колишнє подружжя має спільного сина Андрійка та продовжує разом займатися його вихованням.

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На тлі розриву Наталку дедалі частіше почали бачити у компанії Савранського. Однак спочатку акторка запевняла, що між ними лише дружні та робочі стосунки. Ба більше, вона наголошувала, що говоритиме про особисте життя тоді, «коли на її руці з’явиться діамант».

Наталка Денисенко, Юрій Савранський, Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна

Зрештою, приховувати почуття стало неможливо. У грудні 2025 року Денисенко публічно підтвердила роман із Савранським і зізналася йому в коханні. Чоловік також відкрито заговорив про свої почуття до акторки.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Модель, підприємець і права рука Денисенко: чим заробляє чоловік зірки

Пов’язувала пару не лише романтика, а й робота. Коли Денисенко започаткувала власний ювелірний бренд, вона спочатку запросила Юрія як модель. Згодом він почав займатися технічною частиною бізнесу.

Сам чоловік також продовжує працювати моделлю та займається підприємницькою діяльністю. Крім того, чоловік має акторського агента, тож може отримувати пропозиції щодо знімань у кіно та серіалах. До речі, віднедавна у Мережі подейкують, що манекенник зовсім скоро приміряє нове амплуа й спробує себе в акторстві. Та сам Юрій нічого про це поки що не розповідає.

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Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Двоє дітей манекенника і знайомство з новою родиною

На початку стосунків Денисенко доволі обережно вибудовувала контакт із двома дітьми коханого. Навесні 2026 року акторка розповідала, що із сином Юрія спілкується переважно онлайн і дуже його любить.

А от із донькою ситуація була складнішою. За словами Денисенко, дівчинка не поспішала йти з нею на близький контакт, хоча радо приймала подарунки від акторки. Наталка поставилася до цього з розумінням і не намагалася форсувати події.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Втім, згодом ситуація змінилася. На початку літа Денисенко з обранцем вирушила до Карпат разом із дітьми. У спільній поїздці взяли участь син Наталки Андрійко та донька Юрія. Діти проводили час разом, хоча дорослі залишали їм і можливість побути окремо.

Сам Андрійко, схоже, давно прийняв нового обранця мами. Наталка розповідала, що син дуже звик до Юрія і той добре на нього впливає.

Освідчення у Туреччині та зміна прізвища манекенника

У червні 2026 року Юрій освідчився Наталці під час відпочинку в Туреччині. Подія відбулася біля храму Аполлона в Сіде й стала для акторки повною несподіванкою. Свідком важливого моменту став її син Андрійко, який спокійно сприйняв новину.

Під час цієї поїздки пара також зіткнулася з критикою через спільний відпочинок за кордоном. Манекенник пояснив, що має законні підстави для перетину кордону під час війни. За його словами, ще до повномасштабного вторгнення він був звільнений від військової служби через вроджену хворобу. Подробиць діагнозу не розкриває.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

А вже перед весіллям на пару чекала ще одна несподівана зміна. Юрій офіційно відмовився від прізвища Савранський і став Ярошенком. Чоловік показав новий паспорт та коротко пояснив своє рішення фразою «Бути собою!». Денисенко відреагувала емоційно: «Нарешті, мій пан Ярошенко! Пишаюся тобою».

Раніше ходили чутки, що прізвище Савранський Юрій носив після попереднього шлюбу, а Ярошенко — прізвище його батька. І саме після видачі чоловіку нового документа закохані уклали шлюб. Наталка взяла прізвище коханого. Тепер вона Наталка Ярошенко.

Юрій Ярошенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Нова сім’я і мрія про доньку: що Денисенко та Ярошенко планують після весілля

Після заручин закохані активно готувалися до весілля. Наталка розповідала, що планує камерне святкування у колі найближчих. Через щільні осінні робочі графіки акторки пара хотіла встигнути провести церемонію влітку.

У результаті 8 серпня Наталка та Юрій Ярошенки побралися. Весільні урочистості тривали три дні: перший день пара провела з найближчими людьми, а про наступні етапи святкування закохані поки не розповідають і тримають інтригу.

Весілля Наталки і Юрія Ярошенків / © instagram.com/natalka_denisenko

Водночас подружжя планує змінити свій побут. Наталка та Юрій у майбутньому хочуть з’їхатися та облаштувати спільне родинне гніздечко. За словами акторки, їм добре разом у побуті, адже вони мають чимало спільних звичок.

Не виключає Денисенко і поповнення в родині. Ще до весілля вона говорила, що мріє про доньку та неодноразово бачила її уві сні й нібито довіряє віщуванням астрологів. А Юрій, за словами акторки, також не проти ще однієї дитини.

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