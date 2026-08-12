Усе почне налагоджуватися: 4 знаки китайського зодіаку, яким пощастить 12 серпня

Китайський гороскоп / © AP

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У середу, 12 серпня, для чотирьох знаків китайського зодіаку може розпочатися сприятливіший період. За астрологічним прогнозом, Собаки, Коні, Кролики та Мавпи зможуть легше впоратися зі справами, ухвалити важливі рішення та позбутися зайвої напруги.

Про це повідомило видання Yourtango.

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12 серпня 2026 року в китайській астрології називають Днем відкритих дверей Земляного Коня, який припадає на місяць Вогняної Мавпи та рік Вогняного Коня. Вважається, що енергія Землі цього дня додає стабільності та практичності активній енергії Вогню. Саме тому представникам чотирьох знаків буде простіше впорядкувати справи та не почуватися перевантаженими.

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Собака

Для народжених у рік Собаки 12 серпня важливу роль може відіграти спілкування. Відверта розмова здатна змінити їхнє ставлення до ситуації та нагадати, наскільки важливими є зв’язки з іншими людьми.

Представники цього знака можуть усвідомити, що останнім часом їм бракувало спілкування та підтримки. Відновлення цього зв’язку допоможе почуватися впевненіше, а деякі проблеми вже не здаватимуться такими складними.

Кінь

Коням астрологи радять 12 серпня трохи сповільнитися. Через поєднання енергії Вогню може виникати відчуття, ніби всі справи потрібно завершити негайно. Однак поспіх цього дня буде зайвим.

Натомість варто обдумувати наступні кроки, планувати справи та не орієнтуватися на темп інших людей. Такий підхід допоможе уникнути помилок і зосередитися на власних цілях.

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Кролик

Кролики, які часто схильні діяти обережно, можуть відчути більше впевненості у власних рішеннях. Їм буде простіше дивитися в майбутнє та усвідомлювати, що вони здатні впливати на результат.

Це може стосуватися нових проєктів або робочих розмов. Представникам знака не обов’язково бути найактивнішими чи найгучнішими — впевненість проявлятиметься насамперед у їхніх діях. Зміна погляду на ситуацію допоможе сприймати події значно спокійніше.

Мавпа

Для Мавп важливою темою середи стануть домовленості та компроміси. Розмова з іншою людиною може допомогти знайти рішення, яке влаштує обидві сторони.

Також цього дня можливі справи, пов’язані з документами, електронним листуванням, узгодженням планів або укладанням контракту. Астрологи радять уважно читати умови та ставити запитання перед тим, як на щось погоджуватися. Саме увага до деталей допоможе Мавпам спрямувати ситуацію у вигідніше для себе русло.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 12 серпня 2026 року — день, який дасть нам змогу пережити найрізноманітніші — спочатку негативні, а потім і позитивні — емоції.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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