Сонячне затемнення переверне життя цих знаків зодіаку: хто опиниться на порозі великих змін

затемнення / © ТСН.ua

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У середу, 12 серпня, відбудеться повне сонячне затемнення. За даними NASA, смуга повної фази пройде через Гренландію, Ісландію, північ Росії, Іспанію та невелику частину Португалії, тоді як часткове затемнення можна буде спостерігати на значно більшій території Північної півкулі.

В астрології ця подія відбудеться у знаку Лева — приблизно на 20-му його градусі. Астрологи особливо виділяють чотири фіксовані знаки зодіаку — Тельця, Лева, Скорпіона та Водолія. Вважається, що саме для них затемнення може позначити початок важливого життєвого етапу.

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Сонячне затемнення у Леві пов'язують із темами особистої сили, самовираження, творчості, кохання, упевненості та бажання бути поміченими. Воно може підштовхнути до рішень, які людина довго відкладала.

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Лев

Для Левів це затемнення може стати одним із найважливіших астрологічних моментів року, адже відбувається безпосередньо в їхньому знаку.

На перший план виходить питання: «Ким я хочу бути далі?»

Можуть змінюватися особисті цілі, пріоритети, ставлення до себе і навіть те, як Леви хочуть виглядати в очах інших. Те, що раніше здавалося важливим, може раптом втратити сенс.

Для когось це буде рішення почати новий проєкт, змінити роботу або напрямок розвитку. Для інших — бажання нарешті вийти з тіні та заявити про себе.

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Головний виклик для Левів — не намагатися відповідати чужим очікуванням.

Водолій

У Водоліїв затемнення може суттєво зачепити сферу стосунків.

У центрі уваги опиняться близькі союзи, романтичні стосунки та партнерства. Деякі Водолії можуть зустріти людину, яка відіграє важливу роль у наступному періоді життя.

Але затемнення може поставити й інше запитання: чи влаштовують вас нинішні стосунки такими, якими вони є?

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Там, де давно накопичувалися невисловлені претензії або суперечності, може виникнути потреба у відвертій розмові.

Водночас стабільні союзи можуть перейти на новий рівень.

Телець

Для Тельців настає час переглянути фундамент власного життя.

Зміни можуть стосуватися дому, сім'ї, місця проживання або взаємин із близькими. Можливі рішення про переїзд, ремонт, зміну побуту чи новий етап сімейного життя.

Проте головна тема затемнення для Тельців значно глибша — відчуття безпеки.

Те, що колись давало стабільність, може більше не працювати. Затемнення символічно підштовхує Тельців створити для себе нову опору — не лише матеріальну, але й емоційну.

Скорпіон

Для Скорпіонів зміни можуть найбільше проявитися у професійній сфері.

Кар'єра, репутація, амбіції та становище у суспільстві виходять на перший план. Деякі представники знака можуть отримати нову відповідальність або пропозицію, інші — усвідомити, що настав час змінювати напрям.

Те, над чим Скорпіони працювали протягом тривалого часу, може стати помітнішим для інших.

Водночас затемнення може змусити визначитися: чи справді ви рухаєтеся до тієї мети, якої хочете самі, чи просто виконуєте колись складений план?

Чому зміни можуть проявитися не одразу

Затемнення в астрології традиційно розглядають не як окремий магічний день, коли все має змінитися за кілька годин, а як символічний початок нового циклу.

Тому події, пов'язані з затемненням 12 серпня, можуть розгортатися поступово.

Це може бути нове знайомство, несподівана пропозиція, важлива розмова, завершення старої історії або внутрішнє рішення більше не погоджуватися на те, що давно не влаштовує.

Особливо уважними до подій цього періоду астрологи радять бути Тельцям, Левам, Скорпіонам та Водоліям.

І хоча затемнення не визначає майбутнє людини, воно може стати хорошим символічним приводом поставити собі запитання: що у моєму житті вже потребує змін — незалежно від розташування планет?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва, мольфарство та екстрасенсорика не є науками, а передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація часто має розважальний характер, тому її не варто сприймати як інструмент для ухвалення важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що це найбільше сонячне затемнення за майже 30 років: де Сонце зникне повністю і що побачать в Україні.

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