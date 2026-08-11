Росія запустила “Циркони” та “Іскандери” по Києву і Запоріжжю, є “прильоти”: що і де досі летить (мапа)

Повітряна тривога / © ТСН

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У ніч проти 11 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та 120 ударних безпілотників різних типів. Основними напрямками удару стали Київська область і Запоріжжя.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, від 18:00 10 серпня противник атакував Запоріжжя та Київ протикорабельними ракетами «Циркон», а також балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Запуски здійснювалися з території Курської, Ростовської, Воронезької та Орловської областей РФ.

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Крім того, росіяни запустили по Україні 120 ударних БпЛА типів Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Безпілотники запускали з районів Курська, Міллерового, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 українська ППО знищила або подавила 98 ворожих безпілотників типів Shahed, «Гербера» та інших різновидів. Збиття зафіксовані на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 21 локації. Ще на п’яти місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

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Повітряна атака триває. У небі України залишаються кілька російських безпілотників.

Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Що у небі станом на ранок

Як інформують Повітряні сили:

БпЛА на Запоріжжя з півдня;

Реактивні БпЛА з Чорного моря — на південь Одещини, курсом на Вилкове.

Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня Повітряні сили ЗСУ вдруге оголосили в Україні загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Близько 03:16 повітряна тривога охопила значну частину центральних, північних та східних областей. Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.

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