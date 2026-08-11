Путін не хоче зупиняти війну: в Росії висунули умови для «миру»

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Росії зухвало заявляють, мовляв, не бачать іншого шляху, окрім продовження війни проти України.

Таку заяву зробив заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін в інтерв’ю одному із росЗМІ.

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За його словами, Кремль нібито готовий і надалі продовжувати бойові дії, традиційно звинувачуючи в цьому Київ. Мовляв, саме українська сторона не хоче миру.

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Галузін також повторив традиційні російські пропагандистські тези про так звану «демілітаризацію» та «денацифікацію» України, а також про буцімто загрози для самої країни-агресорки.

Водночас представник російського МЗС брехливо наголосив, що Москва нібито не закриває двері для переговорів та навіть надає перевагу політико-дипломатичному шляху врегулювання війни.

Водночас Кремль продовжує наполягати на власних умовах для можливого переговорного процесу. За словами Галузіна, РФ «готова» розглядати «конструктивні пропозиції» щодо завершення війни проти України. Втім, цинічно додав він, лише за умови врахування того, що Москва називає своїми «законними інтересами».

Представник МЗС нагадав, що йдеться про умови, які «фюрер» Володимир Путін озвучив у червні 2024-го під час виступу в МЗС РФ. Серед них диктатора вимагав виведення українських військ із частини територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмови України від вступу до НАТО.

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Нагадаємо, раніше Михайло Галузін заявив, мовляв, Росія «завжди відкрита» до переговорів щодо України. Водночас він звинуватив у протилежному Україну. З його слів, Київ нібито «поводився не послідовно» і «забороняв переговори».

Речник «фюрера» Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не планують повертатися до переговорів - поки не будуть виконані вимоги держави-агресорки. Йдеться про ультиматум, який Володимир Путін озвучив під час виступу в МЗС ще влітку 2024-го.

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