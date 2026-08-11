Виловлювати і депортувати: у Польщі депутат зробив скандальну заяву про українців

Прапор Польщі. / © Associated Press

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Депутат опозиційної партії Польщі «Право і справедливість» Анджей Шлівка виступив за депортацію з Польщі безробітних українців. Мовляв, частину з них можна було б відправити до України на війну.

Про це він сказав в ефірі Polsat News.

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За словами Шлівки, якщо йдеться хоча б про 5% українців, які не мають роботи з них можна було б «зорганізувати і які можуть боротися за свою країну». Під час ефіру ведучий запитав депутата, хто саме має виявляти таких людей та як їх збираються «виловлювати».

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«Саме для цього існують польські служби. Нам би хотілося, щоб ми знали, хто перебуває в Польщі нелегально, або хто перебуває в Польщі, але не працює. Таких людей слід ідентифікувати, і навіть для нашої власної безпеки ці знання необхідні», — додав Шлівка.

Зауважимо, раніше депутат заявляв, що питання можливої депортації громадян України у Польщі потрібно розглядати «з двох боків». По-перше, випадки появи «груп іноземців, які нелегально не працюють». По-друге, політику президента Володимира Зеленського, який намагається знайти «новий поворот» у польсько-українських відносинах.

При цьому польський депутат наголосив на необхідності підтримувати Україну, яка протистоїть російській агресії. З його слів, така позиція Варшави «не антиукраїнська, не проукраїнська — вона пропольська».

Продовжуючи тему можливої депортації, ведучий запитав Шлівку, чому подібні заходи не стосуватимуться безробітних громадян Грузії, Білорусі, Росії чи Німеччини. У відповідь депутат заявив, мовляв, пропозиція насамперед пов’язана із ситуацією в Україні. За його словами, українська сторона нібито стикається із серйозною нестачею кадрів, а також проблемою дезертирства.

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«Я вважаю, що нам потрібно встановити термін для повернення цих людей до України, і якщо вони цього не зроблять, польські служби повинні діяти, вжити правових заходів та депортувати цих людей. Для мене це очевидно», — підсумував він.

Депортації українських чоловіків — що відомо

Нагадаємо, Польська опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS) підготувала резонансну законодавчу ініціативу, яка передбачає примусове видворення з країни українських чоловіків призовного віку, якщо вони не мають офіційної роботи. Положення нової соціальної програми партія заявила під час програмного з’їзду у Варшаві, який відбувся під гаслом «До нового уряду».

Водночас в МВС Польщі різко відреагували на такі заяви. У відомстві назвали відповідні припущення «чистим абсурдом і популізмом». Речниця Кароліна Галецька ткаже, що близько 95% українських чоловіків у Польщі працюють легально.

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