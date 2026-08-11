Ефектна Моніка Беллуччі у мереживній сукні з вирізом сяяла на кінофестивалі

Моніка Беллуччі / © Getty Images

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Моніка Беллуччі з'явилася на червоній доріжці фільму «Запрошення» під час 79-го кінофестивалю у швейцарському місті Локарно.

Моніка вийшла у світ в елегантній чорній максісукні з мереживним оздобленням і відкритими плечима, доповнивши образ золотим кольє на шиї та мініатюрною шкіряною чорною сумкою на короткому ремінці. Беллуччі розпустила волосся, зробивши просте класичне укладання і зробила виразний макіяж на обличчі.

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Моніка Беллуччі / © Getty Images

Італійська знаменитість любить чорний колір і у сукні такого самого відтінку сяяла раніше на кінофестивалі у Біарріці. Тоді її вбрання було з дуже ефектним розрізом на поділі.

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